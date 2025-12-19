19日朝早く、新庄市で道路に横たわっていた70代の男性が乗用車にはねられ、その場で死亡が確認されました。警察は、事故の前にはねられた男性が病死していた可能性も含め、事故の状況を詳しく調べています。19日午前6時すぎ、新庄市泉田で道路に横たわっていた70代の男性が乗用車にはねられました。警察と消防によりますと、はねられた男性はその場で死亡が確認されました。乗用車を運転していた新庄市の70代男性にけがはありませ