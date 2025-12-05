【モデルプレス＝2025/12/05】元グラビアアイドルでタレントの“はましょー”こと浜田翔子（39）が5日、YouTuber・カブキンとのYouTubeチャンネル「カブしょこ新婚夫婦」を更新。第4子の妊娠を発表した。【写真】浜田翔子、美形家族顔出し5ショット◆浜田翔子、第4子妊娠浜田は「今回4人目を授かりました」と報告。「第3子を今年出産して今10ヶ月になりました。今私は安定期っていう期間に入ったのでご報告をさせていただきました