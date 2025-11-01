静岡県伊東市の田久保真紀前市長が1日までにX（旧ツイッター）のプロフィールを更新した。伊東市議会は10月31日の臨時議会で、学歴詐称を指摘されている田久保氏に対する再度の不信任決議案を、賛成多数で可決した。市議会は9月1日にも不信任決議を全会一致で可決しており、田久保氏は31日で失職。50日以内に市長選が実施される。自身の疑惑とその対応がもたらした一連の騒動。田久保氏は失職にあたり「一生懸命頑張った。や