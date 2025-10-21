中央大学法科大学院教授で、フジテレビ系「Live News イット!」やTBS系「情報7daysニュースキャスター」などではコメンテーターも務める野村修也弁護士が19日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、立憲民主党の「厳しい立場」について解説した。 【写真】色紙に「政権交代」としたためた野田氏だったが… 野村氏は、国民民主党の玉木雄一郎代表が18日に投稿した【玉木首班指名を真剣に考えてみ