東京商工リサーチが「9月度の全国企業倒産」を発表。企業の倒産件数が高いペースで続いており、さらに資金需要が厳しくなる年末にかけて倒産件数が増える可能性が高いことが分かった。【前年度は】2024年度上半期の倒産件数、10年ぶりに5000件突破東京商工リサーチ■企業倒産件数は4カ月連続で前年同月上回る8日、東京商工リサーチが9月の「全国企業倒産」を発表した。全国企業倒産件数（負債額1,000万円以上）は前年同月比8