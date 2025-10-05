ようやく朝晩が涼しくなり、秋の気配がしてきましたね。秋になると、空気が澄み渡り、夜空に浮かぶ月が一年でもとりわけ美しく見えます。秋のお月見は昔からある日本の風習で「中秋の名月」ともいわれ、2025年は10月6日になります。ススキを飾って、月見だんごをお供えする風習が現代にも受け継がれていますが、今年はおだんごを手作りしてみませんか？といっても、材料はたった1つ、作り方もとても簡単なおだんごを紹介します。