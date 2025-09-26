2026年1月より放送開始となる『葬送のフリーレン』第2期が、2026年1月16日より、毎週金曜よる11時から日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送されることが決定。キービジュアルが公開された。＞＞＞キービジュアルや【旅の記憶】関連画像をチェック！（写真4点）『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって