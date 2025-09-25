中国南西部の貴州省黔西南プイ族ミャオ族自治州と安順市の境界に跨る六枝特区から安竜県までの高速道路の制御プロジェクトである花江峡谷大橋が9月28日に正式に開通する予定です。花江峡谷大橋は世界一の高さを誇る橋となり、その完成と開通に関する記者会見が9月24日に行われ、関連情報が紹介されました。花江峡谷大橋は「地球の亀裂」と呼ばれる花江大峡谷の上に建てられ、橋の全長は2890メートル、メインスパンは1420メートルに