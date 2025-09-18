【これからの見通し】米ＦＯＭＣを通過、きょうは英中銀金融政策発表 昨日に注目の米ＦＯＭＣ結果発表を通過している。内容としては２５ｂｐ利下げは市場の想定通りの結果。メンバーの金利見通しは、年内あと２回の２５ｂｐ利下げが示されており、これも市場の見方と一致している。パウエル議長会見では、インフレと雇用についてバランスの取れた見方が示されており、市場の想定よりはインフレ警戒姿勢が印象付けられて