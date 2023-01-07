西八王子駅《「本当に住みやすい街」1位は西八王子》そんな二ュースを目にして、本誌記者は思わずのけぞった。2022年12月15日に住宅ローン専門金融機関の「アルヒ」が発表した「本当に住みやすい街大賞2023」で、西八王子が1位になったというのだ。記者は、西八王子駅から徒歩18分の中古マンションに住んで10年になる。たしかに暮らしやすい街かもしれない。甲州街道沿いのイチョウ並木は、秋にはなかなかの見ものだ。その気に