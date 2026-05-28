TXOne NetworksのNasser Zayour氏、OTセキュリティの次の段階を定義するのは「可視性」ではなく「実行」である理由を語る

台北、2026年5月28日 /PRNewswire/ -- OTセキュリティは新たな局面を迎えています。産業組織は自社環境に対する可視性を大幅に向上させているものの、その多くは依然として、操業を中断させることなくリスクを削減することに苦慮しています。





「CXO Insight Middle East」とのインタビューにおいて、TXOne Networksのグローバルアライアンス＆チャネル担当バイスプレジデントであるNasser Zayour氏は、なぜ業界が可視性に焦点を当てた戦略から、運用上安全な「実行」へと移行しなければならないのかを説明しています。

Zayour氏は次のように述べています。「可視性はもはや問題ではありません。組織はリスクを特定することはできますが、従来の改善アプローチは産業環境の実際の運用方法と合致していないため、多くの組織が行動に移せずにいます。」

IT環境とは異なり、産業用システムは、ダウンタイム、安全性、および生産の継続性が最優先される厳格な運用制約の下で稼働しています。その結果、多くの組織はどこに脆弱性があるかを理解しているにもかかわらず、実行における課題に直面しています。

このギャップに対処するため、TXOne Networksは「SenninRecon」アプローチを推進しています。これは、段階的かつ運用に即したアクションを通じて、組織が可視性から構造的なリスク削減へと移行できるように設計されています。

グローバル・チャネル・パートナーやMSSPに対して、SenninReconはスケーラブルで再現可能なエンゲージメントモデルを提供します。従来のOT可視化プロジェクトでは、手作業による解釈を必要とする静的なレポートが作成されることが多く、これが一貫性を制限し、価値創出までの時間を遅らせる要因となっています。

SenninReconはこれを変革します。パートナーは顧客環境全体に標準化された手法を提供できるようになり、パッシブモニタリングを通じて導入を加速し、操業の中断を最小限に抑えることができます。リスクに関する知見を優先度の高い改善パスへと結びつけることで、パートナーは単発の推奨事項にとどまらず、構造化された再現可能なアプローチを通じて、顧客を現状評価から測定可能な成果へと導くことが可能になります。

Zayour氏は次のように付け加えています。「産業用サイバーセキュリティはチームの取り組みです。真の進歩は、ベンダー、パートナー、および現場のチームが、運用の優先順位について共通の理解を持って協力し合ったときに実現されます。」

OTセキュリティ市場が進化するにつれ、組織は単発の可視性評価よりも、レジリエンス、操業継続性、および測定可能なリスク削減をますます優先するようになっています。TXOne Networksによると、次世代のOTセキュリティリーダーは、どれだけ多くのものを見ることができるかではなく、顧客が稼働時間を維持しながら、いかに効果的に行動できるようにするかによって定義されます。

TXOne Networksについて

TXOne Networksは、運用に焦点を当てた多層防御セキュリティアプローチを通じて、産業用制御システムやOT環境を保護するサイバーセキュリティ・ソリューションを提供しています。

TXOne Networks

（日本語リリース：クライアント提供）

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