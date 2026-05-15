【共催ウェビナー開催のお知らせ】2026年 越境ECの「健全化と発展」 ～変化する国際規律への適応と持続的なグローバル成長戦略～ 6月23日（火）13:00よりオンライン開催
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【共催ウェビナー開催のお知らせ】2026年 越境ECの「健全化と発展」
～変化する国際規律への適応と持続的なグローバル成長戦略～
6月23日（火）13:00よりオンライン開催
一般社団法人 日本越境EC協会（本社：東京都、略称JACCA／代表理事：小松英樹）は、株式会社ユニメディア（東京都、代表取締役社長CEO：末田 真）が運営するEC事業者向け専門メディア「通販通信ECMO」との共催により、2026年6月23日（火）13:00より、オンラインウェビナー「2026年 越境ECの『健全化と発展』～変化する国際規律への適応と持続的なグローバル成長戦略～」を開催いたします。
セミナー詳細・お申し込みURL：
https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260623/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260623_jacca
■ 開催の背景
世界のBtoC越境EC市場は拡大を続けており、日本企業にとってグローバル展開は持続的成長を実現するための重要戦略となっています。
一方で、2025年から2026年にかけて、越境ECを取り巻く国際的な規律環境は大きな転換点を迎えています。米国およびEUにおけるデミニミス（少額免税）制度の撤廃をはじめ、各国のVAT制度、製品安全規則、データ保護法制、プラットフォーム規制の強化など、事業者に求められるコンプライアンス水準は急速に高度化しています。
こうした「変化する国際規律」への適応なくして、これからの越境ECの持続的な成長はあり得ません。
本ウェビナーでは、越境ECの最前線で活動する有識者を迎え、2026年以降を見据えた「健全化と発展」を両立させるグローバル成長戦略について、実務に直結する形で議論いたします。
■ 第1部 講演内容（JACCA登壇枠）
【テーマ】
越境ECの転換点 ― ニューノーマルに向かう市場動向
【概要】
米国およびEUにおけるデミニミス撤廃をはじめとした最新の制度動向を踏まえ、越境EC市場に生じている構造変化を整理。ニューノーマルへの移行の中で起きている市場の変化とその本質を多角的に解説いたします。
【登壇】
一般社団法人 日本越境EC協会（JACCA） 代表理事 小松 英樹
【時間】13:05～13:35（30分）
■ 登壇者プロフィール
小松 英樹（こまつ ひでき）
一般社団法人 日本越境EC協会 代表理事
株式会社ECMSジャパン 代表取締役
一般社団法人 ジャパンEコマースコンサルティング協会 客員講師
1995年 日本通運株式会社入社。国際航空貨物部門営業職としてキャリアをスタート。マレーシアや中国での海外駐在を経験。帰国後、越境EC物流サービスを構築。2016年 株式会社ECMSジャパンを立ち上げ、越境ECに特化した国際宅配サービスを提供開始。
中小企業の越境EC物流を多角度からサポートしている。
共催ウェビナー 2026年 越境ECの「健全化と発展」アジェンダ
第１部：一般社団法人 日本越境EC協会
第２部：SHOPLINE Japan株式会社
第３部：ZenGroup株式会社
第４部：ショッピージャパン株式会社 第５部：株式会社ECMSジャパン
■ こんな方におすすめ
越境EC事業の本格立ち上げ・拡大を検討中のメーカー、EC事業者
各国規制対応・コンプライアンス強化に課題を感じている越境EC担当者
2026年以降の越境EC市場の方向性を見極めたい経営者・事業責任者
グローバル展開のための中長期戦略を再構築したいEC事業者
■ 開催概要
名称 ：2026年 越境ECの「健全化と発展」
～変化する国際規律への適応と持続的なグローバル成長戦略～
主催 ：通販通信ECMO（株式会社ユニメディア）
一般社団法人 日本越境EC協会（JACCA）
日時 ：2026年6月23日（火）13:00～15:40（予定）
開催形式：オンライン（Zoom配信）
参加費 ：無料
特典 ：お申し込みで7日間のアーカイブ視聴可能
申込URL ：https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260623/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260623_jacca
■ JACCAについて
一般社団法人 日本越境EC協会（JACCA）は2023年3月3日に設立された、日本における越境EC事業の健全な発展に寄与することを目的とした団体です。2026年3月より第4期を開始し、新たな理事体制のもと、従来のセミナー中心の活動から、企業・支援事業者・行政・金融機関等をつなぐ「参加型プラットフォーム」へと進化。日本企業の越境EC展開を支援するエコシステムの構築を本格的に推進しております。
会員1,000名・パートナー50社を目標に、月次ウェビナー、EC Expo、交流イベント等を通じて、産業基盤の強化を推進してまいります。
■ JACCA 理事体制（第4期）
代表理事 ： 小松 英樹（株式会社ECMSジャパン 代表取締役）
副代表理事： 木村 寿人（株式会社ジグザグ 広報・PR管掌）
松山 和磨（ルビー・グループ株式会社 グローバルEC アライアンス＆プロジェクトマネージャー）
専務理事 ： 出口 允博（NDCアジア株式会社 代表取締役）
川連 一豊（フォースター株式会社 代表取締役）
理事 ： 服部 愛子（株式会社ジービーシー 代表取締役）
■ 法人概要
名称 ：一般社団法人 日本越境EC協会（略称：JACCA）
設立 ：2023年3月3日
所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3F
URL ：https://jacca-crossborder.com/
■ 共催会社概要
会社名 ：株式会社ユニメディア 代表者：代表取締役社長 CEO 末田 真
所在地 ：東京都 運営メディア ：通販通信ECMO
■ 本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人 日本越境EC協会（JACCA） 広報担当
メール：info-customer@jacca-crossborder.com
お問い合わせフォーム：https://jacca-crossborder.com/inquiry/
配信元企業：一般社団法人日本越境EC協会
【共催ウェビナー開催のお知らせ】2026年 越境ECの「健全化と発展」
～変化する国際規律への適応と持続的なグローバル成長戦略～
6月23日（火）13:00よりオンライン開催
一般社団法人 日本越境EC協会（本社：東京都、略称JACCA／代表理事：小松英樹）は、株式会社ユニメディア（東京都、代表取締役社長CEO：末田 真）が運営するEC事業者向け専門メディア「通販通信ECMO」との共催により、2026年6月23日（火）13:00より、オンラインウェビナー「2026年 越境ECの『健全化と発展』～変化する国際規律への適応と持続的なグローバル成長戦略～」を開催いたします。
セミナー詳細・お申し込みURL：
https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260623/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260623_jacca
■ 開催の背景
世界のBtoC越境EC市場は拡大を続けており、日本企業にとってグローバル展開は持続的成長を実現するための重要戦略となっています。
一方で、2025年から2026年にかけて、越境ECを取り巻く国際的な規律環境は大きな転換点を迎えています。米国およびEUにおけるデミニミス（少額免税）制度の撤廃をはじめ、各国のVAT制度、製品安全規則、データ保護法制、プラットフォーム規制の強化など、事業者に求められるコンプライアンス水準は急速に高度化しています。
こうした「変化する国際規律」への適応なくして、これからの越境ECの持続的な成長はあり得ません。
本ウェビナーでは、越境ECの最前線で活動する有識者を迎え、2026年以降を見据えた「健全化と発展」を両立させるグローバル成長戦略について、実務に直結する形で議論いたします。
■ 第1部 講演内容（JACCA登壇枠）
【テーマ】
越境ECの転換点 ― ニューノーマルに向かう市場動向
【概要】
米国およびEUにおけるデミニミス撤廃をはじめとした最新の制度動向を踏まえ、越境EC市場に生じている構造変化を整理。ニューノーマルへの移行の中で起きている市場の変化とその本質を多角的に解説いたします。
【登壇】
一般社団法人 日本越境EC協会（JACCA） 代表理事 小松 英樹
【時間】13:05～13:35（30分）
■ 登壇者プロフィール
小松 英樹（こまつ ひでき）
一般社団法人 日本越境EC協会 代表理事
株式会社ECMSジャパン 代表取締役
一般社団法人 ジャパンEコマースコンサルティング協会 客員講師
1995年 日本通運株式会社入社。国際航空貨物部門営業職としてキャリアをスタート。マレーシアや中国での海外駐在を経験。帰国後、越境EC物流サービスを構築。2016年 株式会社ECMSジャパンを立ち上げ、越境ECに特化した国際宅配サービスを提供開始。
中小企業の越境EC物流を多角度からサポートしている。
第１部：一般社団法人 日本越境EC協会
第２部：SHOPLINE Japan株式会社
第３部：ZenGroup株式会社
第４部：ショッピージャパン株式会社 第５部：株式会社ECMSジャパン
■ こんな方におすすめ
越境EC事業の本格立ち上げ・拡大を検討中のメーカー、EC事業者
各国規制対応・コンプライアンス強化に課題を感じている越境EC担当者
2026年以降の越境EC市場の方向性を見極めたい経営者・事業責任者
グローバル展開のための中長期戦略を再構築したいEC事業者
■ 開催概要
名称 ：2026年 越境ECの「健全化と発展」
～変化する国際規律への適応と持続的なグローバル成長戦略～
主催 ：通販通信ECMO（株式会社ユニメディア）
一般社団法人 日本越境EC協会（JACCA）
日時 ：2026年6月23日（火）13:00～15:40（予定）
開催形式：オンライン（Zoom配信）
参加費 ：無料
特典 ：お申し込みで7日間のアーカイブ視聴可能
申込URL ：https://seminar.tsuhannews.jp/seminar/20260623/?utm_source=other&utm_medium=seminar&utm_campaign=20260623_jacca
■ JACCAについて
一般社団法人 日本越境EC協会（JACCA）は2023年3月3日に設立された、日本における越境EC事業の健全な発展に寄与することを目的とした団体です。2026年3月より第4期を開始し、新たな理事体制のもと、従来のセミナー中心の活動から、企業・支援事業者・行政・金融機関等をつなぐ「参加型プラットフォーム」へと進化。日本企業の越境EC展開を支援するエコシステムの構築を本格的に推進しております。
会員1,000名・パートナー50社を目標に、月次ウェビナー、EC Expo、交流イベント等を通じて、産業基盤の強化を推進してまいります。
■ JACCA 理事体制（第4期）
代表理事 ： 小松 英樹（株式会社ECMSジャパン 代表取締役）
副代表理事： 木村 寿人（株式会社ジグザグ 広報・PR管掌）
松山 和磨（ルビー・グループ株式会社 グローバルEC アライアンス＆プロジェクトマネージャー）
専務理事 ： 出口 允博（NDCアジア株式会社 代表取締役）
川連 一豊（フォースター株式会社 代表取締役）
理事 ： 服部 愛子（株式会社ジービーシー 代表取締役）
■ 法人概要
名称 ：一般社団法人 日本越境EC協会（略称：JACCA）
設立 ：2023年3月3日
所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3F
URL ：https://jacca-crossborder.com/
■ 共催会社概要
会社名 ：株式会社ユニメディア 代表者：代表取締役社長 CEO 末田 真
所在地 ：東京都 運営メディア ：通販通信ECMO
■ 本件に関するお問い合わせ先
一般社団法人 日本越境EC協会（JACCA） 広報担当
メール：info-customer@jacca-crossborder.com
お問い合わせフォーム：https://jacca-crossborder.com/inquiry/
配信元企業：一般社団法人日本越境EC協会
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