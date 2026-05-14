アニメ『ニワトリ・ファイター』第7羽あらすじ＆先行カット公開！ラテンアメリカでの人気を受けて、桜谷シュウ先生が在メキシコ日本国大使館を表敬訪問！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：白井勝也）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中の漫画を原作とした、アニメ『ニワトリ・ファイター』第7羽のあらすじと先行場面カットを公開いたしました。
『ニワトリ・ファイター』はラテンアメリカのDisney+ の新作アニメランキングで第1位を記録（※）し、世界で話題沸騰中。その爆発的な人気を受け、先日メキシコで開催された「CCXP Mexico 2026」では、1,000人を超えるファンが原作者・桜谷シュウ先生のサイン会に詰めかけました。この度、同国での社会現象的な熱狂を受け、桜谷先生による在メキシコ日本国大使館への表敬訪問が実現。世界の注目を集める本作の最新情報をお届けします。
※2026年4月19日時点。配信開始後36日間の実績に基づく比較
■アニメ情報
あらすじ＆先行カット
第7羽「大山鳴動（たいざんめいどう）」
ある日、ハトから合コンの誘いを受けたケイジ。
全ニワトリのプライドをかけて、合コンに挑むケイジであったが…！？
一方、ピヨ子は自分の非力さを嘆いていた。そこにチンピラトカゲグループに
カツアゲされているトカゲに遭遇。いいところを見せようと奮闘するが…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349227/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■作品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349227/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作： 桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■原作者・桜谷シュウ先生が在メキシコ日本国大使館を表敬訪問！
原作者・桜谷シュウ先生が在メキシコ日本国大使館を訪問しました。本清耕造・駐メキシコ特命全権大使との対談が実現し、その様子を収めた動画も公開。日本発のコンテンツがメキシコをはじめとするラテンアメリカでどのように愛されているか、その熱気を象徴する対談となっています。
動画は駐メキシコ日本国特命全権大使の公式Xアカウントからご覧いただけます。
▼駐メキシコ日本国特命全権大使 公式Xアカウント
https://x.com/embjpmx/status/2052803554318958675
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349227/images/bodyimage3】
(C)桜谷シュウ / ヒーローズ
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
『ニワトリ・ファイター』はラテンアメリカのDisney+ の新作アニメランキングで第1位を記録（※）し、世界で話題沸騰中。その爆発的な人気を受け、先日メキシコで開催された「CCXP Mexico 2026」では、1,000人を超えるファンが原作者・桜谷シュウ先生のサイン会に詰めかけました。この度、同国での社会現象的な熱狂を受け、桜谷先生による在メキシコ日本国大使館への表敬訪問が実現。世界の注目を集める本作の最新情報をお届けします。
※2026年4月19日時点。配信開始後36日間の実績に基づく比較
あらすじ＆先行カット
第7羽「大山鳴動（たいざんめいどう）」
ある日、ハトから合コンの誘いを受けたケイジ。
全ニワトリのプライドをかけて、合コンに挑むケイジであったが…！？
一方、ピヨ子は自分の非力さを嘆いていた。そこにチンピラトカゲグループに
カツアゲされているトカゲに遭遇。いいところを見せようと奮闘するが…。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349227/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■作品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349227/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作： 桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■原作者・桜谷シュウ先生が在メキシコ日本国大使館を表敬訪問！
原作者・桜谷シュウ先生が在メキシコ日本国大使館を訪問しました。本清耕造・駐メキシコ特命全権大使との対談が実現し、その様子を収めた動画も公開。日本発のコンテンツがメキシコをはじめとするラテンアメリカでどのように愛されているか、その熱気を象徴する対談となっています。
動画は駐メキシコ日本国特命全権大使の公式Xアカウントからご覧いただけます。
▼駐メキシコ日本国特命全権大使 公式Xアカウント
https://x.com/embjpmx/status/2052803554318958675
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349227/images/bodyimage3】
(C)桜谷シュウ / ヒーローズ
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
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