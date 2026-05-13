ピットタッチシリーズ新製品「ピットタッチ・フィット」2026年12月発売 壁掛け設置に最適化した薄型ボディを実現 JC-STAR適合モデルも
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348442/images/bodyimage1】
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー（本社：東京都新宿区、代表取締役：出野 勝也、以下「SST」）は、主力製品であるネットワーク対応非接触ICリーダー「ピットタッチ」シリーズに加わる新製品「ピットタッチ・フィット」を、2026年12月に発売する予定であることを発表いたします。
ピットタッチ・フィットは、ピットタッチシリーズが培ってきた高い汎用性と柔軟な開発/運用性能をそのまま継承しながら、壁面設置に最適化した薄型ボディを新たに実現した次世代モデルです。
また、ピットタッチ・フィットとピットタッチ・プロ３には、自治体等の公共施設に採用が求められる高水準のセキュリティ規格であるJC-STAR*に適合した、より高いセキュリティに対応するモデルも登場。それぞれの現場ニーズにマッチするべく、ラインナップを拡充しています。
●製品開発の背景
ピットタッチシリーズは、ネットワーク対応非接触ICリーダーとして、製造業・小売業・教育機関・医療機関など多様な分野でご活用いただいてきました。導入現場からは近年、設置スペースの制約や内装・美観への配慮から、よりスリムで壁に馴染むデザインを求める声が高まっていました。
また、政府が自治体に対し、政府の評価制度で認定されたＩＴ機器のみを調達するよう義務づける方針が打ち出されています。
ピットタッチ・フィットはこうした新たなニーズに応えるべく開発を進めてきた製品です。
●ピットタッチ・フィットの主な特徴
1. 壁掛けに最適化した薄型ボディ
奥行き34mmという、大幅にスリム化したボディにより、オフィスの壁面・パーティション・受付カウンター・工場ゲートなど、さまざまな場所への壁掛け設置がより容易になりました。盗難防止用のセキュリティロック機構も搭載しながら、すっきりとしたフォルムで設置環境の美観を損なわないデザインとなっています。
2. ピットタッチ・プロ3の機能・開発資産を継承
勤怠パッケージや登降園・tm交通費精算パッケージなどのコンテンツセット（画面プログラム）やHTML/JavaScript/CSSをベースにしたSDKによる柔軟なコンテンツ開発環境、FeliCa*・MIFARE*を含む複数の非接触ICカード規格への対応、タッチパネルによる直感的な操作性、など、「ピットタッチ・プロ3」が提供してきた豊富な機能と開発自由度を継承します。既存ユーザー様のコンテンツ資産を活かした移行・更新も視野に入れた設計となっています。
3. セキュリティの強化、JC-STAR対応モデルも
「ピットタッチ・フィット」「ピットタッチ・プロ3」ともに、これまでの信頼性の高いNFC読み取り機能を基盤としながら、最新のセキュリティ要件への対応を強化したJC-STAR適合モデルが登場。エンタープライズや公共施設など、より厳格な情報管理が求められる導入環境においても、安心してご利用いただける堅牢なセキュリティ設計を実現しています。
【ピットタッチシリーズについて】
「ピットタッチ・シリーズ」は、各種非接触ICカード（FeliCa・MIFARE等）に対応したネットワーク対応非接触ICリーダーです。タッチパネル搭載モデルや小型なコンパクトモデルを揃え、勤怠管理・経費精算管理・入退出管理等を提供している200社以上のサービス事業者様に採用され、ネットワーク対応非接触ICリーダーの業界スタンダードとしてご利用いただいています。
ピットタッチシリーズ：https://www.sstinc.co.jp/pittouch/
【株式会社スマート・ソリューション・テクノロジーについて】
https://www.sstinc.co.jp/
2012年創業。『技術を文化へ』のミッションのもとハード/ソフト/サービス全てを自社で開発。次の社会の「あたりまえ」となるソリューションづくりを目指しています。勤怠管理サービス向けの打刻端末として業界トップレベルのシェアを誇るICカードリーダー「ピットタッチ(R)」シリーズ、独自開発の音波通信技術「TrustSound(R)?」、店舗DXソリューションとして店舗運営業務の効率化に貢献するQSCチェックツール「キロクル(R)」やアプリダウンロード数1,800万超のデジタルショップカードサービス「Zeetle(R) CS」を提供しています。
(＊) 「FeliCa」は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
(＊)「MIFARE」（マイフェア）は NXP セミコンダクターズの登録商標です。
(＊) JC-STAR : Labeling Scheme based on Japan Cyber-Security Technical Assessment Requirementsとは、ETSI EN 303 645やNISTIR 8425等の国内外の規格とも調和しつつ、独自に定める適合基準（セキュリティ技術要件）に基づき、IoT製品に対する適合基準への適合性を確認・可視化する、国の制度です。
【本件に関するお問い合わせ先】
＜本リリースに関するお問い合わせは下記までお願いいたします＞
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー
マーケティンググループ
TEL： 03-6265-0009
Email： press@sstinc.co.jp
本プレスリリースに記載されている製品名・仕様・発売時期・価格等は、発表時点の予定であり、予告なく変更される場合があります。
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配信元企業：株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー（本社：東京都新宿区、代表取締役：出野 勝也、以下「SST」）は、主力製品であるネットワーク対応非接触ICリーダー「ピットタッチ」シリーズに加わる新製品「ピットタッチ・フィット」を、2026年12月に発売する予定であることを発表いたします。
ピットタッチ・フィットは、ピットタッチシリーズが培ってきた高い汎用性と柔軟な開発/運用性能をそのまま継承しながら、壁面設置に最適化した薄型ボディを新たに実現した次世代モデルです。
また、ピットタッチ・フィットとピットタッチ・プロ３には、自治体等の公共施設に採用が求められる高水準のセキュリティ規格であるJC-STAR*に適合した、より高いセキュリティに対応するモデルも登場。それぞれの現場ニーズにマッチするべく、ラインナップを拡充しています。
ピットタッチシリーズは、ネットワーク対応非接触ICリーダーとして、製造業・小売業・教育機関・医療機関など多様な分野でご活用いただいてきました。導入現場からは近年、設置スペースの制約や内装・美観への配慮から、よりスリムで壁に馴染むデザインを求める声が高まっていました。
また、政府が自治体に対し、政府の評価制度で認定されたＩＴ機器のみを調達するよう義務づける方針が打ち出されています。
ピットタッチ・フィットはこうした新たなニーズに応えるべく開発を進めてきた製品です。
●ピットタッチ・フィットの主な特徴
1. 壁掛けに最適化した薄型ボディ
奥行き34mmという、大幅にスリム化したボディにより、オフィスの壁面・パーティション・受付カウンター・工場ゲートなど、さまざまな場所への壁掛け設置がより容易になりました。盗難防止用のセキュリティロック機構も搭載しながら、すっきりとしたフォルムで設置環境の美観を損なわないデザインとなっています。
2. ピットタッチ・プロ3の機能・開発資産を継承
勤怠パッケージや登降園・tm交通費精算パッケージなどのコンテンツセット（画面プログラム）やHTML/JavaScript/CSSをベースにしたSDKによる柔軟なコンテンツ開発環境、FeliCa*・MIFARE*を含む複数の非接触ICカード規格への対応、タッチパネルによる直感的な操作性、など、「ピットタッチ・プロ3」が提供してきた豊富な機能と開発自由度を継承します。既存ユーザー様のコンテンツ資産を活かした移行・更新も視野に入れた設計となっています。
3. セキュリティの強化、JC-STAR対応モデルも
「ピットタッチ・フィット」「ピットタッチ・プロ3」ともに、これまでの信頼性の高いNFC読み取り機能を基盤としながら、最新のセキュリティ要件への対応を強化したJC-STAR適合モデルが登場。エンタープライズや公共施設など、より厳格な情報管理が求められる導入環境においても、安心してご利用いただける堅牢なセキュリティ設計を実現しています。
【ピットタッチシリーズについて】
「ピットタッチ・シリーズ」は、各種非接触ICカード（FeliCa・MIFARE等）に対応したネットワーク対応非接触ICリーダーです。タッチパネル搭載モデルや小型なコンパクトモデルを揃え、勤怠管理・経費精算管理・入退出管理等を提供している200社以上のサービス事業者様に採用され、ネットワーク対応非接触ICリーダーの業界スタンダードとしてご利用いただいています。
ピットタッチシリーズ：https://www.sstinc.co.jp/pittouch/
【株式会社スマート・ソリューション・テクノロジーについて】
https://www.sstinc.co.jp/
2012年創業。『技術を文化へ』のミッションのもとハード/ソフト/サービス全てを自社で開発。次の社会の「あたりまえ」となるソリューションづくりを目指しています。勤怠管理サービス向けの打刻端末として業界トップレベルのシェアを誇るICカードリーダー「ピットタッチ(R)」シリーズ、独自開発の音波通信技術「TrustSound(R)?」、店舗DXソリューションとして店舗運営業務の効率化に貢献するQSCチェックツール「キロクル(R)」やアプリダウンロード数1,800万超のデジタルショップカードサービス「Zeetle(R) CS」を提供しています。
(＊) 「FeliCa」は、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。
(＊)「MIFARE」（マイフェア）は NXP セミコンダクターズの登録商標です。
(＊) JC-STAR : Labeling Scheme based on Japan Cyber-Security Technical Assessment Requirementsとは、ETSI EN 303 645やNISTIR 8425等の国内外の規格とも調和しつつ、独自に定める適合基準（セキュリティ技術要件）に基づき、IoT製品に対する適合基準への適合性を確認・可視化する、国の制度です。
【本件に関するお問い合わせ先】
＜本リリースに関するお問い合わせは下記までお願いいたします＞
株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー
マーケティンググループ
TEL： 03-6265-0009
Email： press@sstinc.co.jp
本プレスリリースに記載されている製品名・仕様・発売時期・価格等は、発表時点の予定であり、予告なく変更される場合があります。
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配信元企業：株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー
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