『トップガン』公開40周年記念、世界限定公式グッズが日本初上陸
株式会社JAMSHOPPING（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一）が運営する日本最大級のエンターテイメント公式商品を取り扱うグッズ・ストア「PGS」（https://www.pgs.ne.jp）は、『トップガン』の、日本国内で初展開となる、世界限定生産の公開40周年記念公式グッズの販売を開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348884/images/bodyimage1】
今年公開40周年を迎える『トップガン』。2022年に公開された第2作『トップガン マーヴェリック』では若い世代にも注目され、世代を超えて愛される作品となりました。毎年5月13日は世界的に『トップガンの日』として知られており、今年は40周年記念イベントも企画され、SNS等でも盛り上がりを見せています。
近年はファッションを中心に80年代名作映画のカルチャーやグッズにも注目が集まっており、『トップガン』関連グッズも数多く展開され、ファッション・アイテムや生活の一部として幅広く親しまれており、公開40周年記念グッズにも注目が集まっています。今回はピンバッジやキーホルダーなどファッションの一部に取り込めるものから、栓抜きやコースターといった日常生活で映えるアイテムまで幅広くラインナップ。作中の象徴や名セリフを思い出す「こだわり」の商品となっています。世界限定生産品で完売後は入手困難となる希少なコレクターズ・アイテムとして注目されています。
■商品詳細
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348884/images/bodyimage2】
【世界限定9,995個、象徴 ”F-14 トムキャット” が飛び出すピンバッジ】
商品名： Limited Edition Moving Pin Badge / 世界限定9,995個 / バッジ
価格： 4,800円（税込）
・世界限定9,995個
・シリアルナンバー入り
・サイズ：約60×65mm
・エナメル仕上げ
【F-14 トムキャットが重厚感溢れる栓抜きに！】
商品名： Limited Edition F-14 Bottle Opener / 世界限定 / 栓抜き
価格：3,980円（税込）
・世界限定生産品
・サイズ：約105×51mm
・マグネット付き（背面）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348884/images/bodyimage3】
【世界限定9,995個のキーホルダー、マーヴェリックとアイスマンの名シーンを持ち歩く】
商品名： Limited Edition Maverick Keyring / 世界限定9,995個 / キーホルダー
価格：2,800円（税込）
・世界限定9,995個
・シリアルナンバー入り
・サイズ：約40×70mm（チェーン除く）
・エナメル仕上げ
【ロゴやアイコンを落とし込んだコースター4枚セット】
商品名： Set of Four Printed Coasters / 世界限定 / コースター
価格：4,800円（税込）
・4種デザインセット
・直径：約89mm
・コルク裏地（滑り止め）
■販売サイト
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/top-gun
■PGSについて
PGSは、映画・音楽・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。作品やアーティストの魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
配信元企業：株式会社JAMSHOPPING
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348884/images/bodyimage1】
今年公開40周年を迎える『トップガン』。2022年に公開された第2作『トップガン マーヴェリック』では若い世代にも注目され、世代を超えて愛される作品となりました。毎年5月13日は世界的に『トップガンの日』として知られており、今年は40周年記念イベントも企画され、SNS等でも盛り上がりを見せています。
近年はファッションを中心に80年代名作映画のカルチャーやグッズにも注目が集まっており、『トップガン』関連グッズも数多く展開され、ファッション・アイテムや生活の一部として幅広く親しまれており、公開40周年記念グッズにも注目が集まっています。今回はピンバッジやキーホルダーなどファッションの一部に取り込めるものから、栓抜きやコースターといった日常生活で映えるアイテムまで幅広くラインナップ。作中の象徴や名セリフを思い出す「こだわり」の商品となっています。世界限定生産品で完売後は入手困難となる希少なコレクターズ・アイテムとして注目されています。
■商品詳細
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348884/images/bodyimage2】
【世界限定9,995個、象徴 ”F-14 トムキャット” が飛び出すピンバッジ】
商品名： Limited Edition Moving Pin Badge / 世界限定9,995個 / バッジ
価格： 4,800円（税込）
・世界限定9,995個
・シリアルナンバー入り
・サイズ：約60×65mm
・エナメル仕上げ
【F-14 トムキャットが重厚感溢れる栓抜きに！】
商品名： Limited Edition F-14 Bottle Opener / 世界限定 / 栓抜き
価格：3,980円（税込）
・世界限定生産品
・サイズ：約105×51mm
・マグネット付き（背面）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348884/images/bodyimage3】
【世界限定9,995個のキーホルダー、マーヴェリックとアイスマンの名シーンを持ち歩く】
商品名： Limited Edition Maverick Keyring / 世界限定9,995個 / キーホルダー
価格：2,800円（税込）
・世界限定9,995個
・シリアルナンバー入り
・サイズ：約40×70mm（チェーン除く）
・エナメル仕上げ
【ロゴやアイコンを落とし込んだコースター4枚セット】
商品名： Set of Four Printed Coasters / 世界限定 / コースター
価格：4,800円（税込）
・4種デザインセット
・直径：約89mm
・コルク裏地（滑り止め）
■販売サイト
オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/top-gun
■PGSについて
PGSは、映画・音楽・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。作品やアーティストの魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。
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