がん性疼痛市場2035年に26億2,580万米ドル到達へ 革新的疼痛管理治療の進展を背景に年平均3.61％成長見通し : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
がん性疼痛市場は、2025年の17億7,820万米ドルから2035年には26億2,580万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）3.61％で成長すると見込まれています。がん患者数の急増、高齢化社会の進行、緩和ケアへの需要拡大、さらにオピオイドおよび非オピオイド治療技術の進化が市場成長を支える主要因となっています。特に、進行がん患者における慢性疼痛管理の重要性が高まる中、製薬企業や医療機関は疼痛緩和の質向上を重視した新たな治療アプローチを加速させています。
世界的ながん患者数の増加が疼痛管理市場を急拡大
世界保健機関（WHO）によると、2022年の世界の新規がん症例数は2,000万件を超え、2050年には3,500万件以上に達する見通しです。この急激な増加は、高齢化、生活習慣の変化、肥満、喫煙、大気汚染など複数のリスク因子による影響が背景にあります。がん患者の約3人に1人が慢性的な痛みを経験するとされており、疼痛管理は単なる補助医療ではなく、がん治療全体における中核テーマへと変化しています。特に終末期医療や緩和ケア分野では、疼痛コントロールの質が患者QOLを大きく左右するため、医療現場での重要度は年々高まっています。
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オピオイド治療の需要拡大と規制強化が市場構造を変革
モルヒネ、フェンタニル、オキシコドンなどの強力オピオイドは、中等度から重度のがん性疼痛に対して依然として中心的な役割を担っています。特に進行がん患者では迅速かつ強力な鎮痛効果が求められるため、オピオイド需要は世界的に高水準で推移しています。一方で、オピオイド依存症や乱用問題が社会課題化しており、各国規制当局による処方監視やガイドライン強化が進んでいます。これにより、製薬企業は安全性を高めた徐放製剤、貼付剤、低依存性オピオイド、非オピオイド代替療法の開発に注力しており、市場競争は単なる鎮痛性能から“安全性と継続使用性”へシフトしています。
主要市場のハイライト
● がん性疼痛市場は2035年までに26億2,580万米ドルへ成長予測
● 2026年～2035年の予測期間CAGRは3.61％
● WHOによると2050年までに世界の新規がん患者数は3,500万件超へ拡大見込み
● がん患者の約3分の1が慢性疼痛を経験
● 強力オピオイドセグメントが2025年に最大シェアを獲得
● 北米市場が2025年時点で世界最大の収益シェアを維持
● 神経ブロック、神経調節、放射性医薬品など次世代疼痛治療が成長加速
● 高齢化社会の進展により緩和ケア需要が世界的に増加
日本市場で「がん性疼痛」が重要テーマとなる理由とは？
日本市場において、がん性疼痛分野への注目度は急速に高まっています。国立がん研究センターによると、日本では年間100万人以上が新たにがんと診断されており、死亡原因の第1位を維持しています。さらに、日本は世界有数の超高齢社会であり、65歳以上人口比率は約30％に達しています。高齢者は複数の慢性疾患を抱えるケースが多く、進行がん患者における疼痛管理ニーズは今後さらに増加する見込みです。加えて、日本政府は在宅医療・緩和ケア推進政策を強化しており、病院外でも使用可能な経皮吸収型製剤、在宅疼痛管理機器、低副作用オピオイド製剤への需要が急増しています。製薬企業にとっては、高齢者向け疼痛マネジメント市場への参入余地が大きく、医療機器メーカーにとっても在宅ケア向けソリューション開発が新たな成長機会となっています。
世界的ながん患者数の増加が疼痛管理市場を急拡大
世界保健機関（WHO）によると、2022年の世界の新規がん症例数は2,000万件を超え、2050年には3,500万件以上に達する見通しです。この急激な増加は、高齢化、生活習慣の変化、肥満、喫煙、大気汚染など複数のリスク因子による影響が背景にあります。がん患者の約3人に1人が慢性的な痛みを経験するとされており、疼痛管理は単なる補助医療ではなく、がん治療全体における中核テーマへと変化しています。特に終末期医療や緩和ケア分野では、疼痛コントロールの質が患者QOLを大きく左右するため、医療現場での重要度は年々高まっています。
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オピオイド治療の需要拡大と規制強化が市場構造を変革
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主要市場のハイライト
● がん性疼痛市場は2035年までに26億2,580万米ドルへ成長予測
● 2026年～2035年の予測期間CAGRは3.61％
● WHOによると2050年までに世界の新規がん患者数は3,500万件超へ拡大見込み
● がん患者の約3分の1が慢性疼痛を経験
● 強力オピオイドセグメントが2025年に最大シェアを獲得
● 北米市場が2025年時点で世界最大の収益シェアを維持
● 神経ブロック、神経調節、放射性医薬品など次世代疼痛治療が成長加速
● 高齢化社会の進展により緩和ケア需要が世界的に増加
日本市場で「がん性疼痛」が重要テーマとなる理由とは？
日本市場において、がん性疼痛分野への注目度は急速に高まっています。国立がん研究センターによると、日本では年間100万人以上が新たにがんと診断されており、死亡原因の第1位を維持しています。さらに、日本は世界有数の超高齢社会であり、65歳以上人口比率は約30％に達しています。高齢者は複数の慢性疾患を抱えるケースが多く、進行がん患者における疼痛管理ニーズは今後さらに増加する見込みです。加えて、日本政府は在宅医療・緩和ケア推進政策を強化しており、病院外でも使用可能な経皮吸収型製剤、在宅疼痛管理機器、低副作用オピオイド製剤への需要が急増しています。製薬企業にとっては、高齢者向け疼痛マネジメント市場への参入余地が大きく、医療機器メーカーにとっても在宅ケア向けソリューション開発が新たな成長機会となっています。