～「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」のグッズが降臨！実質無料キャンペーンも～ユニバ公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」新商品発売
株式会社ユニバーサルエンターテインメントは、公式Webショップ「UNI-MARKET（ユニマーケット）」にて、5月8日（金）より新商品の販売を開始します。
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/58bc35
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年5月8日販売商品（全9アイテム）
【期間限定】【受注生産】【K18小判】MILLION GOD
【ホットサンドメーカー】MILLION GOD
【フェイスタオル】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
【筐体クッション】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
【ドロップグラス】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
【ステッカー】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-出目
【椅子カバー】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
【アクリルキーホルダー】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-図柄
【Tシャツ】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-GOODGAME
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348410/images/bodyimage1】
【期間限定】【受注生産】【K18小判】MILLION GOD
価格: \510,000 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-koban-GOD.html
ミリオンゴッドグッズ、いや、すべてのパチスロ・パチンコグッズの最高峰と言っても過言ではない、それがこの小判です。
18金（K18）を惜しげもなく使用し、その輝きと重厚感はまさに究極。
選ばれし人だけが手にすることができる最強のアイテムです！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348410/images/bodyimage2】
【ホットサンドメーカー】MILLION GOD
価格: \4,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-hotsandmaker-GOD.html
フタを開ければ神降臨！？
簡単にGOD図柄の焼き目がつくホットサンドメーカーが登場です。
食パンを乗せてお好きな具材を挟んだら、両面を弱火で2～3分火にかけるだけ。
朝食に、おやつに、キャンプ飯に大活躍しますよ！
パッケージもオリジナルデザインで、そのまま飾れちゃうくらいかわいいです♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348410/images/bodyimage3】
【筐体クッション】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
価格: \2,400 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-machine_cussion-GOD_kiseki.html
「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」のグッズが降臨！
新機種の筐体がそのままクッションになっちゃいました♪
裏面は神々しいゼウス像が鎮座しております。
お部屋のインテリアはもちろん、ちょっとひと眠りする時のお昼寝枕にも最適なサイズです！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348410/images/bodyimage4】
【キャンペーン】
ご注文商品が金の箱で届いたら実質無料！？
中にはご注文金額と同額のクーポン券が入っています♪
◆キャンペーン期間
2026年5月8日（水）12：00～2026年6月7日（日）23：59
※今回の新商品を含むご注文が対象となります。
※クーポン券のご利用には会員登録が必要です。
※クーポン券の譲渡、転売、当選者以外の使用があった場合、クーポン券は無効となります。
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348410/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
新商品ページ：https://link.unimarket-777.com/58bc35
公式X：https://x.com/UNIMARKET_777
2026年5月8日販売商品（全9アイテム）
【期間限定】【受注生産】【K18小判】MILLION GOD
【ホットサンドメーカー】MILLION GOD
【フェイスタオル】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
【筐体クッション】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
【ドロップグラス】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
【ステッカー】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-出目
【椅子カバー】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
【アクリルキーホルダー】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-図柄
【Tシャツ】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-GOODGAME
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348410/images/bodyimage1】
【期間限定】【受注生産】【K18小判】MILLION GOD
価格: \510,000 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-koban-GOD.html
ミリオンゴッドグッズ、いや、すべてのパチスロ・パチンコグッズの最高峰と言っても過言ではない、それがこの小判です。
18金（K18）を惜しげもなく使用し、その輝きと重厚感はまさに究極。
選ばれし人だけが手にすることができる最強のアイテムです！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348410/images/bodyimage2】
【ホットサンドメーカー】MILLION GOD
価格: \4,500 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-hotsandmaker-GOD.html
フタを開ければ神降臨！？
簡単にGOD図柄の焼き目がつくホットサンドメーカーが登場です。
食パンを乗せてお好きな具材を挟んだら、両面を弱火で2～3分火にかけるだけ。
朝食に、おやつに、キャンプ飯に大活躍しますよ！
パッケージもオリジナルデザインで、そのまま飾れちゃうくらいかわいいです♪
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348410/images/bodyimage3】
【筐体クッション】スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
価格: \2,400 (税込)
https://www.unimarket-777.com/SHOP/O-machine_cussion-GOD_kiseki.html
「スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-」のグッズが降臨！
新機種の筐体がそのままクッションになっちゃいました♪
裏面は神々しいゼウス像が鎮座しております。
お部屋のインテリアはもちろん、ちょっとひと眠りする時のお昼寝枕にも最適なサイズです！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348410/images/bodyimage4】
【キャンペーン】
ご注文商品が金の箱で届いたら実質無料！？
中にはご注文金額と同額のクーポン券が入っています♪
◆キャンペーン期間
2026年5月8日（水）12：00～2026年6月7日（日）23：59
※今回の新商品を含むご注文が対象となります。
※クーポン券のご利用には会員登録が必要です。
※クーポン券の譲渡、転売、当選者以外の使用があった場合、クーポン券は無効となります。
※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348410/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ユニバーサルエンターテインメント
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