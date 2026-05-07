PADIビレッジで限定Tシャツをゲットしよう！～「ブルーオーシャンフェス KANSAI 2026」が5月30日（土）～31日（日）に大阪で開催！
スクーバダイビングの教育機関であるPADI（株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン、本社：東京都中央区 代表取締役：伊東正人）は、5月30日（土）、31日（日） に大阪府大阪市鶴見区の花博記念鶴見緑地公園・ハナミズキホールで開催される「ブルーオーシャンフェス KANSAI 2026」に出展いたします。会場では、PADIブースに加え、国内のPADI登録ショップ17店舗が集結する「PADIビレッジ」を展開します。
「ブルーオーシャンフェス KANSAI 2026」は、ダイビングやマリンアクティビティの魅力を“見て・知って・体験できる”西日本最大級のマリンスポーツの総合展示会。これから海の世界に一歩踏み出したい方にもぴったりの内容となっています。
詳しくはこちら
https://blog.padi.com/jp/blue-ocean-fes-kansai-2026-info/
全国のPADIショップと直接出会える「PADIビレッジ」
PADIブースでは、日本各地のPADIダイビングショップが集まる「PADIビレッジ」を展開します。今回のブルーオーシャンフェス KANSAIでは、北海道から沖縄まで、全国各地のショップが一堂に会する初の機会に。気になるエリアの海の魅力や最新情報はもちろん、講習の雰囲気やステップアップの相談まで、現地を知り尽くしたプロに直接聞けるチャンスです。普段はなかなか出会えない遠方のショップのリアルな情報や、お得なプランをその場で知れるのも大きな魅力。これからダイビングを始めたい方も、次のステップを考えているダイバーも、全国の海とつながる特別な機会をお見逃しなく！
会場企画(1) PADIコース申し込みで限定Tシャツをプレゼント
会場でPADIコースをお申し込みいただいた方には、数量限定のオリジナルTシャツをプレゼントします。今回の限定Tシャツのテーマは 「Dive into Japan」。日本各地のダイビングポイント名でクジラのシルエットを表現した特別デザインです。
自分が潜った場所を探したり、これから行きたい海を見つけたりと、ダイバーの旅心をくすぐる一枚です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348050/images/bodyimage1】
※各サイズ数量限定、なくなり次第終了
会場企画(2) ツアーお申し込みで抽選に参加
会場では、PADIコースだけでなく、PADIショップが提供するダイビングツアーをお申し込みいただいた方も抽選にご参加いただけます。次のダイビングの計画を立てながら、抽選にも挑戦することができます。海の予定とあわせて、ぜひこの機会をお楽しみください。
会場企画(3) SNSフォローで参加できる「スタンプラリー」
PADIビレッジに出展しているPADIショップのSNSアカウント3つと、PADIジャパン公式SNSの合計4アカウントをフォローしてスタンプを集めると、抽選でPADIブースにてプレゼントをお渡しします。全国のショップをチェックしながら、気になる情報もゲットできるチャンス！会場を楽しみながら参加できる企画です。
PADIビレッジ出展ショップ一覧
・グランデ・ポルポ（北海道・札幌市）
・西川名ダイビングサービス（千葉・館山市）
・オーシャンドリーム（千葉・千葉市）
・イエローダイブ（東京都・伊豆大島）
・DIVE海とき（東京都・神津島）
・MOTOSUKO DIVE RESORT（山梨県・富士河口湖町）
・ダイビングスクール ノリス（大阪・神戸）
・ダイビングプレイス大阪本町（大阪府・大阪市）
・バブルリングダイバーズ串本（和歌山県・串本町）
・南紀シーマンズクラブ（和歌山県・串本町）
・串本ダイビングセンター（和歌山県・串本町）
・pole pole＠sea（和歌山県・串本町）
・赤鯱ダイビングサービス（和歌山県・串本町）
・五島ダイビングセンター・ナイスばでぃー（長崎県・新上五島町）
・JiC久米島（沖縄県・久米島）
・エバーブルー屋久島（鹿児島県・屋久島）
・ディーズパルス沖縄（沖縄・那覇市）
【ブルーオーシャンフェス KANSAI 2026】
イベント名：ブルーオーシャンフェス KANSAI 2026
開催日：2026年5月30日（土）～31日（日）
開催時間：10:00～17:00
会場：花博記念鶴見緑地公園・ハナミズキホール
入場料：無料
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348050/images/bodyimage2】
【最も信頼されている世界最大のスクーバダイビングの教育機関PADI（パディ）】
PADI（Professional Association of Diving Instructors）は、アメリカ・カリフォルニアに本部を置き、日本を含む世界7か所のエリアオフィスを拠点に、186以上の国と地域で、約12万8千人のインストラクターを含むプロフェッショナル・メンバーと、約6,600のダイブセンター／ダイブリゾートから成る世界最大のスクーバダイビング教育機関です。
1966年の設立以来、累計3,000万枚以上のCカード（認定証）を発行し、現在も年間100万人以上がPADIの教育カリキュラムを通じて新たに認定を受けています。
PADIは60年にわたり、最高水準のダイビング教育、水中安全、環境保護・保全の取り組みをリードしてきました。2025年に米国の大手グローバル調査会社が実施した調査では、世界のダイバーの約100人に75人がPADIを選択しており、その教育品質とブランドへの信頼が世界中で支持されていることが明らかになりました。
「青い地球」への敬意を原点に、PADIは、水中世界の魅力を通じて人々が海への理解と関心を深めることを目指しています。ダイバーのために、そしてダイバーとともに、PADI AWARE財団と連携しながら、海の未来を見据えた活動を世界各地で展開しています。
配信元企業：株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン
「ブルーオーシャンフェス KANSAI 2026」は、ダイビングやマリンアクティビティの魅力を“見て・知って・体験できる”西日本最大級のマリンスポーツの総合展示会。これから海の世界に一歩踏み出したい方にもぴったりの内容となっています。
詳しくはこちら
https://blog.padi.com/jp/blue-ocean-fes-kansai-2026-info/
PADIブースでは、日本各地のPADIダイビングショップが集まる「PADIビレッジ」を展開します。今回のブルーオーシャンフェス KANSAIでは、北海道から沖縄まで、全国各地のショップが一堂に会する初の機会に。気になるエリアの海の魅力や最新情報はもちろん、講習の雰囲気やステップアップの相談まで、現地を知り尽くしたプロに直接聞けるチャンスです。普段はなかなか出会えない遠方のショップのリアルな情報や、お得なプランをその場で知れるのも大きな魅力。これからダイビングを始めたい方も、次のステップを考えているダイバーも、全国の海とつながる特別な機会をお見逃しなく！
会場企画(1) PADIコース申し込みで限定Tシャツをプレゼント
会場でPADIコースをお申し込みいただいた方には、数量限定のオリジナルTシャツをプレゼントします。今回の限定Tシャツのテーマは 「Dive into Japan」。日本各地のダイビングポイント名でクジラのシルエットを表現した特別デザインです。
自分が潜った場所を探したり、これから行きたい海を見つけたりと、ダイバーの旅心をくすぐる一枚です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348050/images/bodyimage1】
※各サイズ数量限定、なくなり次第終了
会場企画(2) ツアーお申し込みで抽選に参加
会場では、PADIコースだけでなく、PADIショップが提供するダイビングツアーをお申し込みいただいた方も抽選にご参加いただけます。次のダイビングの計画を立てながら、抽選にも挑戦することができます。海の予定とあわせて、ぜひこの機会をお楽しみください。
会場企画(3) SNSフォローで参加できる「スタンプラリー」
PADIビレッジに出展しているPADIショップのSNSアカウント3つと、PADIジャパン公式SNSの合計4アカウントをフォローしてスタンプを集めると、抽選でPADIブースにてプレゼントをお渡しします。全国のショップをチェックしながら、気になる情報もゲットできるチャンス！会場を楽しみながら参加できる企画です。
PADIビレッジ出展ショップ一覧
・グランデ・ポルポ（北海道・札幌市）
・西川名ダイビングサービス（千葉・館山市）
・オーシャンドリーム（千葉・千葉市）
・イエローダイブ（東京都・伊豆大島）
・DIVE海とき（東京都・神津島）
・MOTOSUKO DIVE RESORT（山梨県・富士河口湖町）
・ダイビングスクール ノリス（大阪・神戸）
・ダイビングプレイス大阪本町（大阪府・大阪市）
・バブルリングダイバーズ串本（和歌山県・串本町）
・南紀シーマンズクラブ（和歌山県・串本町）
・串本ダイビングセンター（和歌山県・串本町）
・pole pole＠sea（和歌山県・串本町）
・赤鯱ダイビングサービス（和歌山県・串本町）
・五島ダイビングセンター・ナイスばでぃー（長崎県・新上五島町）
・JiC久米島（沖縄県・久米島）
・エバーブルー屋久島（鹿児島県・屋久島）
・ディーズパルス沖縄（沖縄・那覇市）
【ブルーオーシャンフェス KANSAI 2026】
イベント名：ブルーオーシャンフェス KANSAI 2026
開催日：2026年5月30日（土）～31日（日）
開催時間：10:00～17:00
会場：花博記念鶴見緑地公園・ハナミズキホール
入場料：無料
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348050/images/bodyimage2】
【最も信頼されている世界最大のスクーバダイビングの教育機関PADI（パディ）】
PADI（Professional Association of Diving Instructors）は、アメリカ・カリフォルニアに本部を置き、日本を含む世界7か所のエリアオフィスを拠点に、186以上の国と地域で、約12万8千人のインストラクターを含むプロフェッショナル・メンバーと、約6,600のダイブセンター／ダイブリゾートから成る世界最大のスクーバダイビング教育機関です。
1966年の設立以来、累計3,000万枚以上のCカード（認定証）を発行し、現在も年間100万人以上がPADIの教育カリキュラムを通じて新たに認定を受けています。
PADIは60年にわたり、最高水準のダイビング教育、水中安全、環境保護・保全の取り組みをリードしてきました。2025年に米国の大手グローバル調査会社が実施した調査では、世界のダイバーの約100人に75人がPADIを選択しており、その教育品質とブランドへの信頼が世界中で支持されていることが明らかになりました。
「青い地球」への敬意を原点に、PADIは、水中世界の魅力を通じて人々が海への理解と関心を深めることを目指しています。ダイバーのために、そしてダイバーとともに、PADI AWARE財団と連携しながら、海の未来を見据えた活動を世界各地で展開しています。
配信元企業：株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン
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