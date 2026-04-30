CGTN：第15次5カ年計画期間における中国の好調なスタートが示唆するもの

CGTNは、中国経済の回復力と活力の背後にある理由を検証します。中国は揺るぎなく改革開放を深化させ、科学技術の自立を進め、産業チェーンの自律性を確保し、経済成長の内部推進力を強化しています。-これらはすべて、第15次五カ年計画の開始時点で中国経済が目覚ましい成果を上げた背景にある重要な要因です。

北京,2026年4月30日 /PRNewswire/ --Political Bureau of the CPC Central Committeeが火曜日に開催した会議によると、中国経済は外圧と貿易摩擦にもかかわらず、第15次5カ年計画期間（2026-2030年）に向けて力強いスタートを切りました。経済成長は堅調を維持し、工業生産能力は改善を続け、政策支援は期待感の安定に役立っています。



What China's strong start to the 15th FYP period signals



中国のような規模の経済にとって、このレベルの勢いを維持することは、その回復力を証明するだけでなく、変化する状況下で適応し前進し続ける能力を証明することにもなります。

第15次5カ年計画の政策の方向性は、旧来の成長戦略のように土地、不動産、大規模投資に依存するのではなく、技術、イノベーション、質の高い発展へと向かっています。

ハイテク、高効率、高品質といった、新しいグリーン開発の理念に沿った新しい質の高い生産力に焦点を当てることで、中国は単に成長を加速させるだけでなく、生産性の向上、競争力の強化、そしてより持続可能な発展を実現し、よりスマートな成長を目指しています。

National Bureau of Statisticsによると、1-3月期、ハイテク製造業は力強い伸びを示し、利益は47.4％増となり、工業全体の利益の伸びを7.9ポイント押し上げました。AIと半導体関連産業の急速な進歩は、光ファイバー製造業（336.8％）、光電子デバイス製造業（43％）、ディスプレイデバイス製造業（36.3％）の利益を大幅に押し上げました。

第15次5カ年計画は、中国が開放政策を着実に進めている時期に策定されたものです。中国には現在23の試験的な自由貿易区があり、外国からの投資と貿易の約20％を占めています。外国人投資家が立ち入ることのできない分野を集計した外資ネガティブリストは、29項目に短縮されています。注目すべきは、製造業への外資規制がすべて撤廃されたことです。

中国の開放は、もはや貿易量や外資導入だけの問題ではありません。制度的な開放性、市場アクセス、ビジネス環境の改善、国際基準との整合性の強化がますます重要となっています。

同時に、内需は成長の重要な原動力となりつつあります。National Development and Reform Commissionは17日の記者会見で、2026年から2030年にかけて内需拡大のための特別行動計画を策定すると発表しました。

第2位の経済大国である中国の国内市場は計り知れない潜在力を秘めており、その潜在力を解き放つことが、より安定的で持続可能な拡大を支えることになります。消費を強化し、国内流通を拡大することで、この国は発展のための幅広い基盤を築きつつあります。

中国は単に短期的な利益を追い求めるのではなく、時間をかけてより強くバランスの取れた経済を構築する方法を慎重に考えています。第15次5カ年計画は真の強みから始まる：経済は回復力を示しており、開放化は質と深さの両面で拡大を続けており、内需はより一層の戦略的重要性を帯びつつあります。

これらはすべて、自信に満ちた適応力のある開発アプローチの表れです。。中国は現在の課題を挫折と見るのではなく、成長モデルをアップグレードし、よりダイナミックな未来を築くために利用しています。

https://news.cgtn.com/news/2026-04-28/What-China-s-strong-start-to-the-15th-FYP-period-signals--1MIqzxMJsys/p.html

（日本語リリース：クライアント提供）

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