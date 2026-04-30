Market Logic、合成パネルと柔軟なペルソナ生成でDeepSights Personasを拡張し、規模に応じたオーディエンス調査を再定義

DeepSights Personasの新機能であるペルソナビルダーと合成パネルは、インサイト、イノベーション、マーケティングの各チームが最新のデータでオーディエンスの理解を深め、根拠に基づいた迅速な意思決定を行えるよう変革します。

ベルリン、, 2026年4月28日 /PRNewswire/ -- AIを活用したマーケット・インテリジェンスとインサイトのリーダー企業である Market Logic Softwareは、DeepSights Personasの主要な新機能を発表しました。これにより、企業が調査の厳密性を犠牲にすることなく、迅速かつ将来を見据えたオーディエンス・インテリジェンスを大規模に実行できるようになります。新しいペルソナビルダーと合成パネル機能により、ビジネスチームはデータに裏打ちされた極めて具体的な合成ペルソナを即座に作成し、定量的な検証を大規模に実行することができます。



Market Logicは、合成パネルと柔軟なペルソナ生成によりDeepSights Personasを拡張し、規模に応じたオーディエンスリサーチを再定義します。



企業のインサイト、製品、マーケティングチームは、固定的ですぐに古くなるオーディエンスリサーチを実行するための時間とコストのかかるプロセスという継続的な課題に直面しています。DeepSights Persona Builderは、仮想ペルソナの生成を企業独自のナレッジベースに直接接続することで、ペルソナを最も関連性の高い最新のデータで簡単に更新することができます。これにより、信頼できるデータに完全に裏打ちされ、新しい情報にリアルタイムで適応する、一貫して高品質な合成フィードバックが保証されます。

AIインタビュアー・エージェントの導入により、時間に追われるチームは、選択したペルソナを対象に綿密なリサーチを実施し、オーディエンス・セグメント全体で新たなインサイトを発見することができます。

DeepSights Synthetic Panelを使えば、企業は新しいコンセプトの定量的な調査を数日ではなく数時間で実施し、実際の顧客検証にリソースを投入する前に、さらに精緻化することができます。AIエージェントは、定義された視聴者属性に基づいてオンデマンドパネルを作成し、指定された質問に対して調査を実行し、スコアとその根拠となる理由を取得し、リサーチグレードの統計分析を適用し、明確なインプリケーションのサマリーを提供します。

「今日のマーケットリーダーであるためには、競合他社よりも早く消費者のニーズを先取りする必要があります。行動が遅すぎると、市場機会を逃してしまう恐れがあります。一方、当てずっぽうで急いで行動すれば、何百万もの予算を無駄にするリスクがあります。本日発表された DeepSights Personasは、企業がこのジレンマを克服するのに役立ちます。これにより、企業は専用AIを活用し、消費者の心に響くキャンペーンや製品の立ち上げについて、確固たる根拠に基づいた意思決定を行うことができるようになります」と、Market Logic Softwareの最高製品・イノベーション責任者であるOlaf Lenzmannは述べています。

オーディエンス・インテリジェンスの新しいモデル

DeepSights Personasは、以下のような影響力の大きい使用事例に幅広く対応しています

・製品コンセプトとクレームを地域横断的に迅速にスクリーニング

・リーチしにくいオーディエンス層や新たなオーディエンス層の開拓

・開発初期段階でのキャンペーンメッセージのストレステスト

・ペルソナ主導の深い探求を通じてイノベーションを促進

DeepSights Personasは、スタンドアローンのソリューションとして導入することも、Market Logic独自のAIインテリジェンス・エンジンであるDeepSightsを搭載した包括的なアクティブ・インテリジェンス・システムに完全に統合することもできます。受動的なナレッジ・リポジトリとは異なり、DeepSightsはデータ・ソース全体から継続的に知見を発掘し、市場のシグナルを検出し、アラートを発してインテリジェンスをビジネス・ワークフローにプロアクティブに結び付けます。

Market Logicについて

Market Logicは、マーケットインテリジェンスとインサイトソリューションの大手プロバイダーです。当社のインサイト専用AIテクノロジーであるDeepSightsを使用することで、専門家チームは企業全体のビジネス意思決定者に、信頼性の高いインサイトを大規模かつ迅速に提供します。当社は15年以上にわたり、世界中の消費者向けブランド数百社がインサイト主導型ビジネスに転換できるよう支援してきました。Unilever、Vodafone、Bayer、Philipsなどのマーケットリーダーは、Market Logicのサポートによってイノベーションを推進し、よりスマートな市場展開を行っています。詳しくは https://marketlogicsoftware.com/をご覧ください。

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2966653/Market_Logic_Software.jpg?p=medium600

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Market Logic Software AG



（日本語リリース：クライアント提供）

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