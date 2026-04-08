2031年オンラインギャンブル市場、831.3億米ドルへ急拡大！CAGR12.2%で成長、スポーツ連動が市場を牽引
オンラインギャンブルと賭博とは、カジノや賭け屋のような実店舗ではなく、ウェブサイト、モバイルアプリ、その他のデジタルプラットフォームを介してインターネット上で行われるすべての実質的な金銭を賭ける行為である。
業界慣行上、オンラインギャンブルと賭博には、スポーツベッティング、オンラインカジノゲーム（スロット、ルーレット、ブラックジャックなど）、ポーカー、ビンゴ、場合によってはオンライン宝くじなどの製品が含まれるのが一般的である。プレイヤーはアカウントを登録し、電子決済手段を利用して資金を入金し、遠隔から賭けを行うかゲームをプレイし、獲得した賞金を同様または類似の経路で引き出すことができる。
この分野の規制は通常、国または州単位で実施されており、ライセンスを取得した事業者は、消費者保護、責任あるギャンブルの推進、資金洗浄防止、データセキュリティに関するルールを遵守する必要がある。同分野の企業は、消費者直販型のプラットフォーム（オンラインスポーツブックやカジノ）を運営するか、ライセンス取得事業者に対して B2B 向けの技術およびコンテンツ（プラットフォーム、オッズ提供サービス、ゲームなど）を提供するのが一般的である。
産業特性：ルール整備と技術革新が共存する多層市場
オンラインギャンブル産業は、デジタル技術の進展、ユーザー体験の深化、そして規制整備の波が同時に押し寄せる複層的な構造を持つ。AI による不正検知や行動分析、ライブ配信技術の高精度化、UI/UX の改善など、技術面での革新は継続しており、ユーザーの没入感を高めつつ安全性を確保する方向に進化している。一方で、各国政府は消費者保護や課税体系の再構築を目的とした政策を強化し、より透明で持続可能な市場形成を求めている。これにより、企業はより高いコンプライアンス能力とサービス品質を両立させる必要が生じている。市場は成熟と拡張の間で絶えず変化し、オペレーターは地域特性を踏まえた製品戦略やブランド構築に注力することで競争力を維持する状況にある。また、ギャンブルとエンターテインメントの境界が曖昧になり、ゲーム、スポーツ、ライブ配信など他領域との融合が進んでいる点も、産業全体の成長を加速させる一因となっている。
市場規模：堅調な拡大を示す確実な成長軌道
LP Informationの「世界オンラインギャンブルと賭博市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/171893/online-gambling-and-betting）によると、オンラインギャンブルと賭博市場は 2025～2031 年にかけて年平均成長率（CAGR）12.2% で推移し、2031 年には市場規模が831.3 億米ドル に達すると予測されている。この成長性は、スマートフォン普及とオンライン決済環境の改善、さらにスポーツコンテンツとの連動性向上など複数の要因に支えられている。オンラインベッティングは比較的参入しやすく、ユーザーはアプリやウェブプラットフォームを通じて多様な賭けに参加できるため、新規参加者の増加が継続している。また、ライブベッティングやインタラクティブ型ゲームの浸透により、従来型のプレイスタイルにとどまらない新しいサービス形態が拡大していることも市場の発展に寄与している。各地域での規制状況は異なるものの、適切なルール整備が進むほど市場の信頼性が向上し、長期的な市場拡張を支える重要な基盤となる。これによりオンラインギャンブル市場は、世界的に見ても堅調な成長軌道を維持することが期待される。
業界慣行上、オンラインギャンブルと賭博には、スポーツベッティング、オンラインカジノゲーム（スロット、ルーレット、ブラックジャックなど）、ポーカー、ビンゴ、場合によってはオンライン宝くじなどの製品が含まれるのが一般的である。プレイヤーはアカウントを登録し、電子決済手段を利用して資金を入金し、遠隔から賭けを行うかゲームをプレイし、獲得した賞金を同様または類似の経路で引き出すことができる。
この分野の規制は通常、国または州単位で実施されており、ライセンスを取得した事業者は、消費者保護、責任あるギャンブルの推進、資金洗浄防止、データセキュリティに関するルールを遵守する必要がある。同分野の企業は、消費者直販型のプラットフォーム（オンラインスポーツブックやカジノ）を運営するか、ライセンス取得事業者に対して B2B 向けの技術およびコンテンツ（プラットフォーム、オッズ提供サービス、ゲームなど）を提供するのが一般的である。
産業特性：ルール整備と技術革新が共存する多層市場
オンラインギャンブル産業は、デジタル技術の進展、ユーザー体験の深化、そして規制整備の波が同時に押し寄せる複層的な構造を持つ。AI による不正検知や行動分析、ライブ配信技術の高精度化、UI/UX の改善など、技術面での革新は継続しており、ユーザーの没入感を高めつつ安全性を確保する方向に進化している。一方で、各国政府は消費者保護や課税体系の再構築を目的とした政策を強化し、より透明で持続可能な市場形成を求めている。これにより、企業はより高いコンプライアンス能力とサービス品質を両立させる必要が生じている。市場は成熟と拡張の間で絶えず変化し、オペレーターは地域特性を踏まえた製品戦略やブランド構築に注力することで競争力を維持する状況にある。また、ギャンブルとエンターテインメントの境界が曖昧になり、ゲーム、スポーツ、ライブ配信など他領域との融合が進んでいる点も、産業全体の成長を加速させる一因となっている。
市場規模：堅調な拡大を示す確実な成長軌道
LP Informationの「世界オンラインギャンブルと賭博市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/171893/online-gambling-and-betting）によると、オンラインギャンブルと賭博市場は 2025～2031 年にかけて年平均成長率（CAGR）12.2% で推移し、2031 年には市場規模が831.3 億米ドル に達すると予測されている。この成長性は、スマートフォン普及とオンライン決済環境の改善、さらにスポーツコンテンツとの連動性向上など複数の要因に支えられている。オンラインベッティングは比較的参入しやすく、ユーザーはアプリやウェブプラットフォームを通じて多様な賭けに参加できるため、新規参加者の増加が継続している。また、ライブベッティングやインタラクティブ型ゲームの浸透により、従来型のプレイスタイルにとどまらない新しいサービス形態が拡大していることも市場の発展に寄与している。各地域での規制状況は異なるものの、適切なルール整備が進むほど市場の信頼性が向上し、長期的な市場拡張を支える重要な基盤となる。これによりオンラインギャンブル市場は、世界的に見ても堅調な成長軌道を維持することが期待される。