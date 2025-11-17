北米のテラヘルツ技術市場は急成長へ：2031年までに年平均成長率38.4%で46億2000万米ドルに達する見込み
北米のテラヘルツ（THz）技術市場は、指数関数的な成長の新たな時代を迎えており、最新の業界分析によると、その市場規模は2022年の2億7,265万米ドルから2031年には46億2,028万米ドルへと急成長すると予測されています。市場は、医療、防衛、セキュリティ、通信など、複数の分野におけるテラヘルツアプリケーションの急速な商業化を背景に、2023年から2031年にかけて38.4%という驚異的な年平均成長率（CAGR）で拡大すると予測されています。
電磁スペクトルにおいてマイクロ波と赤外線の中間に位置するテラヘルツ技術は、高解像度イメージング、超高速通信システム、次世代非侵襲性診断ツールを実現する重要な技術として急速に台頭しています。高度なセキュリティスクリーニング、高帯域幅無線通信、画期的な医療用画像ソリューションへの需要の急増により、北米はTHzイノベーションの最前線に躍り出ています。
産業革命：テラヘルツイノベーションの台頭
北米地域は、連邦政府機関、大手テクノロジー企業、そして強力な研究大学からの強力な支援により、テラヘルツ研究と商業化への世界的な投資をリードしています。テラヘルツベースのスキャナーと検出器は、国土安全保障分野や航空宇宙分野で、画像化および監視機能の向上を目的としてますます導入が進んでいます。医療分野では、テラヘルツイメージングが非侵襲的な癌検出やリアルタイムの組織分析に活用されることが研究されています。
市場の驚異的な年平均成長率（CAGR）38.4%は、以下のような分野におけるユースケースの急速な拡大を反映しています。
医療診断・イメージング
セキュリティスクリーニング・監視
医薬品製造・品質管理
無線通信・6G開発
産業環境における非破壊検査
市場拡大を加速させる要因
北米におけるテラヘルツ技術市場の成長を加速させている主な要因はいくつかあります。
技術の進歩：光子・電子テラヘルツ波の発生・検出におけるブレークスルーにより、デバイスの感度が向上し、システムコストが削減されています。
セキュリティへの懸念の高まり：空港、公共インフラ、国境管理における非電離性高解像度イメージングの需要増加が、テラヘルツ波の導入を促進しています。
ヘルスケアのイノベーション：腫瘍学および皮膚科におけるより安全でリアルタイムな診断ツールへの要求が、テラヘルツ波ベースのイメージングへの関心を高めています。
6Gとその先：北米が6G規格の策定をリードする中、超高速・低遅延通信ネットワーク実現に向けて、テラヘルツ周波数の探究が活発に進められています。
米国が地域シェアを独占
北米では、米国が依然として主要市場であり、研究資金、特許活動、商用展開の大部分を占めています。DARPA（国防高等研究計画局）やNASA（米国航空宇宙局）などの政府機関による取り組みや、官民パートナーシップが、テラヘルツ・エコシステムの成長を促す土壌を育んでいます。
カナダも戦略的プレーヤーとして台頭しており、研究機関や防衛機関は、国家安全保障や材料研究のためのテラヘルツイメージングと分光法への関心を高めています。
市場展望：将来の機会と課題
市場が成熟するにつれて、重要な機会は以下の点に存在します。
