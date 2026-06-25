個人資産300億円の実業家が、所有する土地をメディア初公開。購入した経緯や現状を明かした。

【映像】メディア初公開 “にしたん温泉”の現地の様子

6月25日の『資産、全部売ってみた #5』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画が放送。今回は、にしたんクリニックやイモトのWi-Fiなどを一代で築き上げ、SNSで豪快な私生活を披露する、個人資産300億円と言われる実業家の西村誠司氏が登場した。

番組スタッフが渋谷区にある西村社長の30億円の大豪邸で交渉を行う中、過去に西村社長が新潟県の月岡温泉に別荘を作ろうと土地を購入し、1億3000万円をかけて温泉を掘削したものの断念した、という話題があがる。西村社長は「よく知ってますね（笑）」と認めつつ、「日本で初めて温泉を個人で掘った男になろうと思ったんですけど、大失敗しちゃって」と明かした。

年間30万円の固定資産税だけを払い続けている現状に、スタッフが「その土地だったら売ってもいい？」と投げかけると、西村社長は「売ります、売ります。100％売りますね」と前のめりで宣言。なんと、終日予定を空けて現地を案内してくれた。

西村社長も「1年ぶりに訪れる」「どうなっているか全くわからない」というメディア初公開の所有地は、自身で「草ボーボー」と笑ってしまうような状態。また、採掘工事費1億3000万円をかけて地下1000mまで穴を開け、巨大なやぐらを建てた場所も雑草が生い茂り、「こんなに生える？いや、雑草って生命力がすごいね」と驚きを隠せない様子を見せた。

600坪あるこの土地は、約3000万円で購入したものだという。敷地内には200万円だったという元コンビニの建物も残されているが、全く何もない空っぽの状態で、「邪魔だからいらないんだけど。雨風はしのげるかな（笑）」と語る。

なお、掘り進めた場所からは、温泉分析書を申請した正真正銘の温泉が出たものの、「灯油みたいな匂いがした。ちょっとこれ入れないな」という理由で断念。また、本来建てるはずだった別荘についても、デザイン設計費4000万円を支払い済みであることを明かしていた。