南アフリカに0-1…直後のイ・ガンインの行動に注目

サッカーの北中米ワールドカップは24日（日本時間25日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグA組の韓国―南アフリカ戦が行われ、韓国は0-1で敗れた。この結果1勝2敗の勝ち点3でA組3位となり、自力で決勝トーナメント行きを決められなかった。敗戦後、25歳の主力選手イ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）が見せた行動が、ファンの同情を誘っている。

韓国はこの試合、主将で攻撃の中心を担うソン・フンミンを先発から外すという勝負手を打った。後半18分、左サイドから攻め込んだ南アフリカは中央へクロス。ボールを受けたタペロ・マセコが左足を振り抜きネットを揺らした。会場は騒然。後半からピッチに立ったソン・フンミンも頭を抱え呆然とした表情を浮かべた。その後も得点を奪えず試合を終えた。

カメラが捉えた敗戦後のイ・ガンインは、しゃがんで芝生を何度もグーで殴りつけている。フラフラと立ち上がるとまくったユニホームをくわえて悔しそう。そのまましゃがむと動けなくなった。Xにこの場面の動画が拡散すると、韓国のファンからは様々なコメントが寄せられた。

「怒りが抑えきれなくて、服を噛みちぎって破ろうとしてる…」

「こっちも頭おかしくなりそうだ……涙が出てくる」

「イ・ガンイン、ほんとにめっちゃ可哀想だったよ……」

「うちの子がこんな風に狂うのを、どうやって見ろってんだ……」

「本当に自分がイ・ガンインだったら、めっちゃ悪態ついて泣きわめいて大騒ぎすると思う」

「自分はとてもうまいのに支えてくれる人がいないから、めっちゃもどかしいだろうな..」

「お前はよくやったよ」

「芝食ってユニフォーム噛みちぎって、座り込んだまま立てなくて悔しがってるの見て、ただただめっちゃ泣きたくなるよ」

「見るたびに心が痛む」

韓国が32チームの決勝トーナメントに進むには、各組の3位チームのうち、成績で上位8チームに入らなければならず、残り試合の結果待ちとなる。



（THE ANSWER編集部）