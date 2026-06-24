【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(24日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
77505.99 ボリンジャー:＋3σ(13週)
75434.48 ボリンジャー:＋3σ(26週)
75085.72 ボリンジャー:＋3σ(25日)
72557.26 ボリンジャー:＋2σ(13週)
72369.57 ボリンジャー:＋2σ(25日)
70587.19 6日移動平均線
69789.92 ボリンジャー:＋2σ(26週)
69653.42 ボリンジャー:＋1σ(25日)
69174.97 ★日経平均株価24日終値
68914.92 均衡表転換線(日足)
67608.53 ボリンジャー:＋1σ(13週)
66937.28 25日移動平均線
66061.99 均衡表基準線(日足)
65879.97 均衡表転換線(週足)
64221.13 ボリンジャー:-1σ(25日)
64145.35 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62659.81 13週移動平均線
61515.35 均衡表基準線(週足)
61504.99 ボリンジャー:-2σ(25日)
60663.49 均衡表雲上限(日足)
60253.37 75日移動平均線
58788.84 ボリンジャー:-3σ(25日)
58500.79 26週移動平均線
57711.08 ボリンジャー:-1σ(13週)
57179.12 均衡表雲下限(日足)
53990.91 200日移動平均線
52856.22 ボリンジャー:-1σ(26週)
52762.36 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
47813.63 ボリンジャー:-3σ(13週)
47211.65 ボリンジャー:-2σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
41567.09 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 75.10(前日86.20)
ST.Slow(9日) 85.36(前日92.06)
ST.Fast(13週) 88.49(前日89.48)
ST.Slow(13週) 89.63(前日89.96)
［2026年6月24日］
株探ニュース
77505.99 ボリンジャー:＋3σ(13週)
75434.48 ボリンジャー:＋3σ(26週)
75085.72 ボリンジャー:＋3σ(25日)
72557.26 ボリンジャー:＋2σ(13週)
72369.57 ボリンジャー:＋2σ(25日)
70587.19 6日移動平均線
69789.92 ボリンジャー:＋2σ(26週)
69653.42 ボリンジャー:＋1σ(25日)
69174.97 ★日経平均株価24日終値
68914.92 均衡表転換線(日足)
67608.53 ボリンジャー:＋1σ(13週)
66937.28 25日移動平均線
66061.99 均衡表基準線(日足)
65879.97 均衡表転換線(週足)
64221.13 ボリンジャー:-1σ(25日)
64145.35 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62659.81 13週移動平均線
61515.35 均衡表基準線(週足)
61504.99 ボリンジャー:-2σ(25日)
60663.49 均衡表雲上限(日足)
60253.37 75日移動平均線
58788.84 ボリンジャー:-3σ(25日)
58500.79 26週移動平均線
57711.08 ボリンジャー:-1σ(13週)
57179.12 均衡表雲下限(日足)
53990.91 200日移動平均線
52856.22 ボリンジャー:-1σ(26週)
52762.36 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
47813.63 ボリンジャー:-3σ(13週)
47211.65 ボリンジャー:-2σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
41567.09 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 75.10(前日86.20)
ST.Slow(9日) 85.36(前日92.06)
ST.Fast(13週) 88.49(前日89.48)
ST.Slow(13週) 89.63(前日89.96)
［2026年6月24日］
株探ニュース