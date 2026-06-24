　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

77505.99　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
75434.48　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
75085.72　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
72557.26　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
72369.57　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
70587.19　　6日移動平均線
69789.92　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
69653.42　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

69174.97　　★日経平均株価24日終値

68914.92　　均衡表転換線(日足)
67608.53　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
66937.28　　25日移動平均線
66061.99　　均衡表基準線(日足)
65879.97　　均衡表転換線(週足)
64221.13　　ボリンジャー:-1σ(25日)
64145.35　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
62659.81　　13週移動平均線
61515.35　　均衡表基準線(週足)
61504.99　　ボリンジャー:-2σ(25日)
60663.49　　均衡表雲上限(日足)
60253.37　　75日移動平均線
58788.84　　ボリンジャー:-3σ(25日)
58500.79　　26週移動平均線
57711.08　　ボリンジャー:-1σ(13週)
57179.12　　均衡表雲下限(日足)
53990.91　　200日移動平均線
52856.22　　ボリンジャー:-1σ(26週)
52762.36　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49　　均衡表雲上限(週足)
47813.63　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47211.65　　ボリンジャー:-2σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)
41567.09　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　75.10(前日86.20)
ST.Slow(9日)　　85.36(前日92.06)

ST.Fast(13週)　 88.49(前日89.48)
ST.Slow(13週)　 89.63(前日89.96)

［2026年6月24日］

株探ニュース