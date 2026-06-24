[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1384銘柄・下落1143銘柄（東証終値比）
6月24日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2630銘柄。東証終値比で上昇は1384銘柄、下落は1143銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが133銘柄、値下がりは87銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は120円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4978> リプロセル 162.8 +42.8（ +35.7%）
2位 <3010> ポラリスＨＤ 216 +48（ +28.6%）
3位 <3358> Ｔｒａｉｌ 94 +11（ +13.3%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 65.6 +5.6（ +9.3%）
5位 <6327> 北川精機 5990 +310（ +5.5%）
6位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 22.9 +0.9（ +4.1%）
7位 <3133> 海帆 110 +4（ +3.8%）
8位 <6721> ウインテスト 83 +3（ +3.8%）
9位 <5016> ＪＸ金属 4770 +137（ +3.0%）
10位 <7477> ムラキ 1924 +53（ +2.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3289> 東急不ＨＤ 1063 -196.5（ -15.6%）
2位 <6533> オーケストラ 1201.3 -59.7（ -4.7%）
3位 <6659> メディアＬ 60.2 -2.8（ -4.4%）
4位 <2897> 日清食ＨＤ 2558 -114.5（ -4.3%）
5位 <2393> ケアサプライ 4300 -170（ -3.8%）
6位 <7603> ジーイエット 48.2 -1.8（ -3.6%）
7位 <6620> 宮越ＨＤ 653 -23（ -3.4%）
8位 <6753> シャープ 645.1 -20.4（ -3.1%）
9位 <2742> ハローズ 3606 -114（ -3.1%）
10位 <7376> ＢＣＣ 1079 -33（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 2680 +29.5（ +1.1%）
2位 <4063> 信越化 7170 +70（ +1.0%）
3位 <6724> エプソン 2663.3 +23.8（ +0.9%）
4位 <5802> 住友電 12325 +100（ +0.8%）
5位 <7186> 横浜ＦＧ 1718.5 +13.5（ +0.8%）
6位 <8604> 野村 1418.1 +11.1（ +0.8%）
7位 <4004> レゾナック 17890 +140（ +0.8%）
8位 <3382> セブン＆アイ 1922.4 +12.4（ +0.6%）
9位 <6326> クボタ 2786.4 +17.9（ +0.6%）
10位 <8630> ＳＯＭＰＯ 6189.1 +38.1（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3289> 東急不ＨＤ 1063 -196.5（ -15.6%）
2位 <6753> シャープ 645.1 -20.4（ -3.1%）
3位 <4188> 三菱ケミＧ 1072.5 -13.5（ -1.2%）
4位 <4507> 塩野義 2787.3 -33.2（ -1.2%）
5位 <4021> 日産化 8186.1 -56.9（ -0.7%）
6位 <6103> オークマ 4450.5 -24.5（ -0.5%）
7位 <4043> トクヤマ 4854.7 -25.3（ -0.5%）
8位 <6861> キーエンス 76359 -391（ -0.5%）
9位 <4543> テルモ 2173 -11.0（ -0.5%）
10位 <8795> Ｔ＆Ｄ 4605.1 -21.9（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4978> リプロセル 162.8 +42.8（ +35.7%）
2位 <3010> ポラリスＨＤ 216 +48（ +28.6%）
3位 <3358> Ｔｒａｉｌ 94 +11（ +13.3%）
4位 <6740> Ｊディスプレ 65.6 +5.6（ +9.3%）
5位 <6327> 北川精機 5990 +310（ +5.5%）
6位 <6573> ＣＲＡＶＩＡ 22.9 +0.9（ +4.1%）
7位 <3133> 海帆 110 +4（ +3.8%）
8位 <6721> ウインテスト 83 +3（ +3.8%）
9位 <5016> ＪＸ金属 4770 +137（ +3.0%）
10位 <7477> ムラキ 1924 +53（ +2.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3289> 東急不ＨＤ 1063 -196.5（ -15.6%）
2位 <6533> オーケストラ 1201.3 -59.7（ -4.7%）
3位 <6659> メディアＬ 60.2 -2.8（ -4.4%）
4位 <2897> 日清食ＨＤ 2558 -114.5（ -4.3%）
5位 <2393> ケアサプライ 4300 -170（ -3.8%）
6位 <7603> ジーイエット 48.2 -1.8（ -3.6%）
7位 <6620> 宮越ＨＤ 653 -23（ -3.4%）
8位 <6753> シャープ 645.1 -20.4（ -3.1%）
9位 <2742> ハローズ 3606 -114（ -3.1%）
10位 <7376> ＢＣＣ 1079 -33（ -3.0%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6526> ソシオネクス 2680 +29.5（ +1.1%）
2位 <4063> 信越化 7170 +70（ +1.0%）
3位 <6724> エプソン 2663.3 +23.8（ +0.9%）
4位 <5802> 住友電 12325 +100（ +0.8%）
5位 <7186> 横浜ＦＧ 1718.5 +13.5（ +0.8%）
6位 <8604> 野村 1418.1 +11.1（ +0.8%）
7位 <4004> レゾナック 17890 +140（ +0.8%）
8位 <3382> セブン＆アイ 1922.4 +12.4（ +0.6%）
9位 <6326> クボタ 2786.4 +17.9（ +0.6%）
10位 <8630> ＳＯＭＰＯ 6189.1 +38.1（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3289> 東急不ＨＤ 1063 -196.5（ -15.6%）
2位 <6753> シャープ 645.1 -20.4（ -3.1%）
3位 <4188> 三菱ケミＧ 1072.5 -13.5（ -1.2%）
4位 <4507> 塩野義 2787.3 -33.2（ -1.2%）
5位 <4021> 日産化 8186.1 -56.9（ -0.7%）
6位 <6103> オークマ 4450.5 -24.5（ -0.5%）
7位 <4043> トクヤマ 4854.7 -25.3（ -0.5%）
8位 <6861> キーエンス 76359 -391（ -0.5%）
9位 <4543> テルモ 2173 -11.0（ -0.5%）
10位 <8795> Ｔ＆Ｄ 4605.1 -21.9（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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