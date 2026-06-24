　6月24日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2630銘柄。東証終値比で上昇は1384銘柄、下落は1143銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが133銘柄、値下がりは87銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は120円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の24日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4978>　リプロセル　　　　162.8　 +42.8（ +35.7%）
2位 <3010>　ポラリスＨＤ　　　　216　　 +48（ +28.6%）
3位 <3358>　Ｔｒａｉｌ　　　　　 94　　 +11（ +13.3%）
4位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 65.6　　+5.6（　+9.3%）
5位 <6327>　北川精機　　　　　 5990　　+310（　+5.5%）
6位 <6573>　ＣＲＡＶＩＡ　　　 22.9　　+0.9（　+4.1%）
7位 <3133>　海帆　　　　　　　　110　　　+4（　+3.8%）
8位 <6721>　ウインテスト　　　　 83　　　+3（　+3.8%）
9位 <5016>　ＪＸ金属　　　　　 4770　　+137（　+3.0%）
10位 <7477>　ムラキ　　　　　　 1924　　 +53（　+2.8%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3289>　東急不ＨＤ　　　　 1063　-196.5（ -15.6%）
2位 <6533>　オーケストラ　　 1201.3　 -59.7（　-4.7%）
3位 <6659>　メディアＬ　　　　 60.2　　-2.8（　-4.4%）
4位 <2897>　日清食ＨＤ　　　　 2558　-114.5（　-4.3%）
5位 <2393>　ケアサプライ　　　 4300　　-170（　-3.8%）
6位 <7603>　ジーイエット　　　 48.2　　-1.8（　-3.6%）
7位 <6620>　宮越ＨＤ　　　　　　653　　 -23（　-3.4%）
8位 <6753>　シャープ　　　　　645.1　 -20.4（　-3.1%）
9位 <2742>　ハローズ　　　　　 3606　　-114（　-3.1%）
10位 <7376>　ＢＣＣ　　　　　　 1079　　 -33（　-3.0%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6526>　ソシオネクス　　　 2680　 +29.5（　+1.1%）
2位 <4063>　信越化　　　　　　 7170　　 +70（　+1.0%）
3位 <6724>　エプソン　　　　 2663.3　 +23.8（　+0.9%）
4位 <5802>　住友電　　　　　　12325　　+100（　+0.8%）
5位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　 1718.5　 +13.5（　+0.8%）
6位 <8604>　野村　　　　　　 1418.1　 +11.1（　+0.8%）
7位 <4004>　レゾナック　　　　17890　　+140（　+0.8%）
8位 <3382>　セブン＆アイ　　 1922.4　 +12.4（　+0.6%）
9位 <6326>　クボタ　　　　　 2786.4　 +17.9（　+0.6%）
10位 <8630>　ＳＯＭＰＯ　　　 6189.1　 +38.1（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3289>　東急不ＨＤ　　　　 1063　-196.5（ -15.6%）
2位 <6753>　シャープ　　　　　645.1　 -20.4（　-3.1%）
3位 <4188>　三菱ケミＧ　　　 1072.5　 -13.5（　-1.2%）
4位 <4507>　塩野義　　　　　 2787.3　 -33.2（　-1.2%）
5位 <4021>　日産化　　　　　 8186.1　 -56.9（　-0.7%）
6位 <6103>　オークマ　　　　 4450.5　 -24.5（　-0.5%）
7位 <4043>　トクヤマ　　　　 4854.7　 -25.3（　-0.5%）
8位 <6861>　キーエンス　　　　76359　　-391（　-0.5%）
9位 <4543>　テルモ　　　　　　 2173　 -11.0（　-0.5%）
10位 <8795>　Ｔ＆Ｄ　　　　　 4605.1　 -21.9（　-0.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース