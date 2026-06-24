注目の豪CPIはまちまち＝オセアニア為替概況
注目の豪CPIはまちまち＝オセアニア為替概況
10時半の5月豪CPIは前年比+4.0％となり、4月の+4.2％から鈍化。予想は+4.3％への上昇となっており、予想を大きく下回った。一方コアインフレとなるトリム平均は+3.6％と4月の+3.4％から伸びが加速。予想を上回る伸びとなった。燃料費が下落、旅行費用などの低下も見られたが、これまでの原油高のコスト上昇を小売価格に転嫁する動きが継続している。発表直後は総合の弱さとコアの強さを受けて反応が難しく、動きは限定的に留まった。しかし、昼前にドル高自体が強まったことで0.6920ドル近くから0.6902まで売りが出た。午後に入って買い戻しが広がり、下げ分をほぼ解消した。対円では111円台後半のもみ合いから、昼前のドル高円高の流れに111.50円近くまで下げた。昼過ぎも安値を付けたが、その後対ドルでの豪ドルの買い戻しもあって111.80円台まで反発している。
NZドルは朝からやや上値が重く、昼前のドル高の流れもあって朝の0.5680ドル前後から0.5651ドルを付けた。昼過ぎまで安値圏でもみ合い、その後0.5660ドル台まで小反発。対円では91.76円から昼前後に91.30円前後まで下げ、午後に91.29円を付けた。その後91.50円前後まで反発。
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 4.0% 予想 4.3% 前回 4.2% （前年比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 -0.7% 予想 -0.4% 前回 0.4% （前月比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 3.6% 予想 3.5% 前回 3.4% （トリム平均・前年比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 0.4% 予想 0.3% 前回 0.3% （トリム平均・前月比）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 予想 3.25万人 前回 -1.86万人 （雇用者数）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 予想 4.4% 前回 4.5% （失業率）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 前回 -1.07万人 （正規雇用者数）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 前回 -0.79万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）
NZ
特になし
MINKABUPRESS 山岡
10時半の5月豪CPIは前年比+4.0％となり、4月の+4.2％から鈍化。予想は+4.3％への上昇となっており、予想を大きく下回った。一方コアインフレとなるトリム平均は+3.6％と4月の+3.4％から伸びが加速。予想を上回る伸びとなった。燃料費が下落、旅行費用などの低下も見られたが、これまでの原油高のコスト上昇を小売価格に転嫁する動きが継続している。発表直後は総合の弱さとコアの強さを受けて反応が難しく、動きは限定的に留まった。しかし、昼前にドル高自体が強まったことで0.6920ドル近くから0.6902まで売りが出た。午後に入って買い戻しが広がり、下げ分をほぼ解消した。対円では111円台後半のもみ合いから、昼前のドル高円高の流れに111.50円近くまで下げた。昼過ぎも安値を付けたが、その後対ドルでの豪ドルの買い戻しもあって111.80円台まで反発している。
NZドルは朝からやや上値が重く、昼前のドル高の流れもあって朝の0.5680ドル前後から0.5651ドルを付けた。昼過ぎまで安値圏でもみ合い、その後0.5660ドル台まで小反発。対円では91.76円から昼前後に91.30円前後まで下げ、午後に91.29円を付けた。その後91.50円前後まで反発。
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 -0.7% 予想 -0.4% 前回 0.4% （前月比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 3.6% 予想 3.5% 前回 3.4% （トリム平均・前年比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 0.4% 予想 0.3% 前回 0.3% （トリム平均・前月比）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 予想 3.25万人 前回 -1.86万人 （雇用者数）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 予想 4.4% 前回 4.5% （失業率）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 前回 -1.07万人 （正規雇用者数）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 前回 -0.79万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）
NZ
特になし
MINKABUPRESS 山岡