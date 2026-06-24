２４日の債券市場で、先物中心限月９月限は反発。前日の米長期金利が低下するなか、国内債券先物は買いが優勢だった。



前日のニューヨーク債券市場では、米株式市場でハイテク株が売られ、ナスダック指数が下落するなか、安全資産である米国債に買いが入り長期金利が低下した。これを受けた国内債券市場では、先物は買われ、現物は売りが優勢となった。ただ、日本の財政拡張策に対する警戒で１０年債の利回りが上昇する場面もあった。日銀は１５～１６日に開いた金融政策決定会合の「主な意見」を公表した。「政策金利を引き上げ金融緩和の度合いを調整することが適切」などの意見が出た。



午前１１時の先物９月限の終値は、前日比９銭高の１２７円６８銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日から０．０１５％低い２．６６０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS