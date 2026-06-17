ニッポンインシュア<5843.T>は３日続伸している。この日、外国人向け不動産賃貸サービスを展開するＷＡＫＬＵＳ（東京都豊島区）と業務提携を行うと発表しており、これが好感されている。



日本国内における外国人労働者や留学生の増加を背景に、外国人向け賃貸住宅市場は中長期的な成長が期待されていることから、提携を通じて外国人向け賃貸分野におけるサービス提供体制を強化するとともに、更なる事業機会の創出及び企業価値の向上を図るのが狙い。ＷＡＫＬＵＳが有する外国人入居者対応ノウハウ及び借上代行スキームと、インシュアの保証サービスを組み合わせることで、不動産管理会社及びオーナーに対し、外国人入居者の受け入れに関する運用負担の軽減と受け入れ環境の整備を推進する。なお、同件による業績への影響は現時点では軽微としている。



出所：MINKABU PRESS