ÃæÅç·ò¿Í¡¢ÂæÏÑ¤Ç¡Ö¾®äÆÊñ¥Ä¥¢¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡¡8·îËö¤ËÂæËÌ¸ø±é
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬8Æü¡¢8·îËö¤ËÂæËÌ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹çÆ±¥ê¥â¡¼¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ºòÇ¯Ë¬Âæ¤·¤¿ºÝ¤Î»×¤¤½Ð¤Èº£Ç¯¤ÎÂæËÌ¸ø±é¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¼¡²ó¤ÎË¬Âæ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¾®äÆÊñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
ÃæÅç¤ÏºòÇ¯9·î¡¢½é¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡ÖKENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI ¡ÈN / bias¡É ³®¡×¤òËÌÉô¡¦¿·ËÌ»Ô¤ÎZepp New Taipei¤Ç³«ºÅ¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°Æü¤Ë¤ÏÂæËÌ»Ô¤ÎÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡Ö³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¡×¼çºÅ¤Î»î¹ç¸å¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¼èºà¤ÎËÁÆ¬¡¢30ÉÃ¶á¤¤¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÎ®¤Á¤ç¤¦¤ÊÃæ¹ñ¸ì¤Ç¹Ô¤¤¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¼èºà¿Ø¤ò¶Ã¤«¤»¤¿ÃæÅç¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤Îý½¬¤·¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢µîÇ¯¤ÎË¬Âæ»þ¤ËÎý½¬¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¸ì´¶¤ä¥ê¥º¥à¤Ï¿È¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤Îý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤µ¤é¤Ã¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼«¿È½é¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎÂæËÌ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂæËÌ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î»×¤¤½Ð¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÃæÅç¡£ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤´ÑµÒ¤â°ì½ï¤Ë¡Ö¥é¥Ö¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÂæËÌ¤Î³§¤µ¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¦»þ´Ö¤òÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¡È¤¦¤Ã¤«¤ê¡É¤â¹ðÇò¡£Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¶«¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¡Ö¾®äÆÊñ¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´ÑµÒ¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¾È¤ì¤Ä¤ÄÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢8·î¤ÎË¬Âæ»þ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤»°¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¾®äÆÊñ¤¬Âç¹¥Êª¤À¤È¤¤¤¦ÃæÅç¤Ï¡Ö¾®äÆÊñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¾®äÆÊñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹¤ò1Æü¤Ë²¿Å¹ÊÞ¤â½ä¤ê¤¿¤¤¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²¬Â¼Ì÷¹¬¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Ö½ÖÈ¯Åª¤ËÎø¤·¤è¤¦¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢º£²ó¤ÎÂæËÌ¸ø±é¤ÇÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎø¤ò¤µ¤»¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÃ¦¤®¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç¿Í¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¤é¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇËÍ¤ËÎø¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÂæËÌ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¤·¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂæËÌ¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤â¤¤¤Á¤Ð¤óÂæËÌ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¡£³§¤µ¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÈIDOL1ST KENTY¡É ASIA TOUR 2026¡×ÂæËÌ¸ø±é¤ÏZepp New Taipei¤Ç8·î29Æü¡¢30Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
ÃæÅç¤ÏºòÇ¯9·î¡¢½é¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡ÖKENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI ¡ÈN / bias¡É ³®¡×¤òËÌÉô¡¦¿·ËÌ»Ô¤ÎZepp New Taipei¤Ç³«ºÅ¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÁ°Æü¤Ë¤ÏÂæËÌ»Ô¤ÎÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡Ö³ÚÅ·¥â¥ó¥¡¼¥º¡×¼çºÅ¤Î»î¹ç¸å¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢3Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¼«¿È½é¤Î³¤³°¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎÂæËÌ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂæËÌ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î»×¤¤½Ð¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÃæÅç¡£ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤´ÑµÒ¤â°ì½ï¤Ë¡Ö¥é¥Ö¥±¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÂæËÌ¤Î³§¤µ¤ó¤È¿¨¤ì¹ç¤¦»þ´Ö¤òÂ¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÂæËÌ¥É¡¼¥à¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¡È¤¦¤Ã¤«¤ê¡É¤â¹ðÇò¡£Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¶«¤Ü¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¡Ö¾®äÆÊñ¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢´ÑµÒ¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¾È¤ì¤Ä¤ÄÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
µ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢8·î¤ÎË¬Âæ»þ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤»°¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¾®äÆÊñ¤¬Âç¹¥Êª¤À¤È¤¤¤¦ÃæÅç¤Ï¡Ö¾®äÆÊñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¾®äÆÊñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅ¹¤ò1Æü¤Ë²¿Å¹ÊÞ¤â½ä¤ê¤¿¤¤¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²¬Â¼Ì÷¹¬¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Ö½ÖÈ¯Åª¤ËÎø¤·¤è¤¦¡×¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢º£²ó¤ÎÂæËÌ¸ø±é¤ÇÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎø¤ò¤µ¤»¤ë¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÃ¦¤®¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âç¿Í¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¤é¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇËÍ¤ËÎø¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
º£Ç¯¤ÎÂæËÌ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¤·¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂæËÌ¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤â¤¤¤Á¤Ð¤óÂæËÌ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¡£³§¤µ¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÈIDOL1ST KENTY¡É ASIA TOUR 2026¡×ÂæËÌ¸ø±é¤ÏZepp New Taipei¤Ç8·î29Æü¡¢30Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë