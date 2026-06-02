松山英樹はポイントランキング27位をキープした（撮影：GettyImages）

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米国男子ツアー「チャールズ・シュワブチャレンジ」を終えて、最新のフェデックスカップランキングが発表された。

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今大会でシーズン初優勝を挙げたラッセル・ヘンリー（米国）が500ポイント（pt）を獲得。今季通算を1344ptとして、26位から11位にジャンプアップした。13位タイで終えた松山英樹は27位をキープ。28位タイに入った中島啓太は18人抜きとなる157位に浮上した。そのほかの日本勢は、久常涼（35位）、金谷拓実（134位）、平田憲聖（145位）となっている。ランキング1位はスコッティ・シェフラー（米国）がキープ。2位のキャメロン・ヤング（米国）、3位のマシュー・フィッツパトリック（イングランド）も順位を維持した。「ウィンダム選手権」（8月6〜9日）終了時点の上位70人がプレーオフシリーズに進出。上位100人には来季シード権が与えられる。
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