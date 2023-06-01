CUTIE STREET、新シングルで自身初の「オリコン週間音楽ランキング」1位 「みんなでいっぱい喜びました」メンバーコメント【オリコンランキング】
8人組アイドルグループ・CUTIE STREETの最新シングル「キュートなキューたい / ナイスだね」が、2日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。「オリコン週間音楽ランキング」【※】において、自身初の1位を獲得した。
初週売上は、前作シングル「キューにストップできません！ / ちきゅーめいくあっぷ計画」の37.9万枚（2025年8月4日付）を上回る自己最高の44.1万枚。前作から2作連続の初週売上30万枚超えを記録した。
【動画】初の1位獲得に笑顔いっぱい！CUTIE STREET、コメント
【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング
表題曲「キュートなキューたい」は、テレビアニメ『ポケットモンスター』（テレビ東京系）のエンディングテーマ。もう一方の「ナイスだね」は、自身がCMキャラクターを務めるロッテの新アイスブランド「アジアに恋して」のCM曲で、indigo la Endやゲスの極み乙女などで活躍する川谷絵音が作詞作曲を担当した。
2026年8月25日、26日には、日本武道館で、グループデビュー2周年を記念した『CUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE』の2DAYS開催が決定している。
■メンバーよりコメント
佐野愛花：みなさんこんにちは、私たち…
全員：CUTIE STREETです！
佐野愛花：このたび最新シングルの「キュートなキューたい / ナイスだね」が、「オリコン週間シングルランキング」で初の第1位を獲得しました！
全員：ありがとうございます！
――最新シングル「キュートなキューたい / ナイスだね」が、最新「オリコン週間シングルランキング」において初登場1位を獲得されました。全8部門ある「オリコン週間音楽ランキング」を通じて、ご自身初の1位獲得になります。率直に、今のお気持ちをお聞かせください。
川本笑瑠：聞いたときはものすごくうれしくて、みんなでいっぱい喜びました。私たちはいま3rdシングルですが、1st、2ndとリリースしたときから、着実に、応援してくださるきゅーてすとの皆さま、ファンの方がどんどん増えていって、私たちのことをたくさんの方が応援してくれているんだなって実感できて…みんなからもらった愛や応援、パワーがこうやって数字につながったことが本当にうれしいです！
きゅーてすとの皆さん、本当にありがとうございます。
――キャッチーなメロディーや、ガールスカウト衣装で探検するミュージックビデオなど、“元気いっぱい”な印象を受ける「キュートなキューたい」と、アジアのエッセンスを織り交ぜたサウンドに、CMでもある「アイスクリーム」にかけたユーモアのある歌詞が乗せられた「ナイスだね」。それぞれまったく異なる魅力の楽曲になっているかと存じます。それぞれの楽曲のポイント、カラオケや振り付けのコツなどがあれば教えてください。
真鍋凪咲：「キュートなキューたい」の方は、テレビアニメ『ポケットモンスター』の新エンディングテーマになっていて、アニメの中でも出てくる「聴いたことがあるな」というところがたくさん出てきたり、ワクワクいっぱいの冒険したくなる曲になっています！イントロの振りもキャッチーなものが多く、「ピッカ〜」という部分も出てきてマネしやすいと思うので、みんなマネしてくれたなと思います！
そして「ナイスだね」は川谷絵音さんに楽曲提供をいただいて、とってもおしゃれで新しいキューストが見れる楽曲です。途中の「ナイナイナイナイナイスだね」の部分は、みんなで踊ってもかわいいし、みんなで歌ってもらってもうれしいなと思います！
――最後に、作品を手に取られた皆さん、応援してくださっている皆さんへメッセージをお願いいたします。
増田彩乃：こうして、大切な3枚目のシングルCDをリリースすることができてとってもうれしいです。そして手に取ってくださった皆さんの毎日がもっともっと彩られるような、そんな存在になれたらなって思います。ジャケット写真も楽曲もたくさんの皆さまに愛していただけたらうれしいです。たくさん聴いてくださ〜い！
全員：CUTIE STREETでした！
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月8日付：集計期間:2026年5月25日〜5月31日）＞
初週売上は、前作シングル「キューにストップできません！ / ちきゅーめいくあっぷ計画」の37.9万枚（2025年8月4日付）を上回る自己最高の44.1万枚。前作から2作連続の初週売上30万枚超えを記録した。
【※】オリコン週間音楽ランキングは、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ストリーミング、ミュージックDVD・BDの8ランキング
表題曲「キュートなキューたい」は、テレビアニメ『ポケットモンスター』（テレビ東京系）のエンディングテーマ。もう一方の「ナイスだね」は、自身がCMキャラクターを務めるロッテの新アイスブランド「アジアに恋して」のCM曲で、indigo la Endやゲスの極み乙女などで活躍する川谷絵音が作詞作曲を担当した。
2026年8月25日、26日には、日本武道館で、グループデビュー2周年を記念した『CUTIE STREET 2nd ANNIVERSARY LIVE』の2DAYS開催が決定している。
■メンバーよりコメント
佐野愛花：みなさんこんにちは、私たち…
全員：CUTIE STREETです！
佐野愛花：このたび最新シングルの「キュートなキューたい / ナイスだね」が、「オリコン週間シングルランキング」で初の第1位を獲得しました！
全員：ありがとうございます！
――最新シングル「キュートなキューたい / ナイスだね」が、最新「オリコン週間シングルランキング」において初登場1位を獲得されました。全8部門ある「オリコン週間音楽ランキング」を通じて、ご自身初の1位獲得になります。率直に、今のお気持ちをお聞かせください。
川本笑瑠：聞いたときはものすごくうれしくて、みんなでいっぱい喜びました。私たちはいま3rdシングルですが、1st、2ndとリリースしたときから、着実に、応援してくださるきゅーてすとの皆さま、ファンの方がどんどん増えていって、私たちのことをたくさんの方が応援してくれているんだなって実感できて…みんなからもらった愛や応援、パワーがこうやって数字につながったことが本当にうれしいです！
きゅーてすとの皆さん、本当にありがとうございます。
――キャッチーなメロディーや、ガールスカウト衣装で探検するミュージックビデオなど、“元気いっぱい”な印象を受ける「キュートなキューたい」と、アジアのエッセンスを織り交ぜたサウンドに、CMでもある「アイスクリーム」にかけたユーモアのある歌詞が乗せられた「ナイスだね」。それぞれまったく異なる魅力の楽曲になっているかと存じます。それぞれの楽曲のポイント、カラオケや振り付けのコツなどがあれば教えてください。
真鍋凪咲：「キュートなキューたい」の方は、テレビアニメ『ポケットモンスター』の新エンディングテーマになっていて、アニメの中でも出てくる「聴いたことがあるな」というところがたくさん出てきたり、ワクワクいっぱいの冒険したくなる曲になっています！イントロの振りもキャッチーなものが多く、「ピッカ〜」という部分も出てきてマネしやすいと思うので、みんなマネしてくれたなと思います！
そして「ナイスだね」は川谷絵音さんに楽曲提供をいただいて、とってもおしゃれで新しいキューストが見れる楽曲です。途中の「ナイナイナイナイナイスだね」の部分は、みんなで踊ってもかわいいし、みんなで歌ってもらってもうれしいなと思います！
――最後に、作品を手に取られた皆さん、応援してくださっている皆さんへメッセージをお願いいたします。
増田彩乃：こうして、大切な3枚目のシングルCDをリリースすることができてとってもうれしいです。そして手に取ってくださった皆さんの毎日がもっともっと彩られるような、そんな存在になれたらなって思います。ジャケット写真も楽曲もたくさんの皆さまに愛していただけたらうれしいです。たくさん聴いてくださ〜い！
全員：CUTIE STREETでした！
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月8日付：集計期間:2026年5月25日〜5月31日）＞