ダイアン津田、誕生日祝福を兼ねた“特大広告”が登場…場所は新宿三丁目＆大阪梅田「本件に関して、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が、初著書『津田日記』（新潮社）を5月27日発売し、東京・新宿三丁目駅、大阪・梅田駅で“特大広告”の掲出が始まった。
【画像】ダイアン・津田がつづった『津田日記』の中身
『津田日記』は、ゴイゴイスーな2025年に、津田さんが1日も欠かさずつづった日記をまとめたもので、感情むき出しで人間くささが全開となっている。50歳の誕生日となった5月27日に発売された。
“特大広告”は、6月1日〜7日の1週間、東京メトロ新宿三丁目駅、大阪メトロ梅田駅に登場する。『津田日記』で爆発した「喜怒哀楽、感情むき出しの365日！」そのままの姿を表現した。特大の横には、感情に沿った実際の日記も掲出されている。
なお、新潮社は「また、先週5月27日（水）の発売日は津田さん50歳のお誕生日でした。ひと足遅くなり恐縮ですが、新潮社より広告にてお祝いを申し上げます」としている。
※本件に関して、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。
【画像】ダイアン・津田がつづった『津田日記』の中身
『津田日記』は、ゴイゴイスーな2025年に、津田さんが1日も欠かさずつづった日記をまとめたもので、感情むき出しで人間くささが全開となっている。50歳の誕生日となった5月27日に発売された。
“特大広告”は、6月1日〜7日の1週間、東京メトロ新宿三丁目駅、大阪メトロ梅田駅に登場する。『津田日記』で爆発した「喜怒哀楽、感情むき出しの365日！」そのままの姿を表現した。特大の横には、感情に沿った実際の日記も掲出されている。
なお、新潮社は「また、先週5月27日（水）の発売日は津田さん50歳のお誕生日でした。ひと足遅くなり恐縮ですが、新潮社より広告にてお祝いを申し上げます」としている。
※本件に関して、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。