純烈・酒井一圭、ダチョウ倶楽部にモナキ推薦「熱々おでんをやってほしい」
純烈（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）、ダチョウ倶楽部（肥後克広、寺門ジモン）、キンタロー。が1日、都内で行われた『おたからや新CM発表会』に登場した。
【写真】大惨事！熱々おでんに立ち向かうダチョウ倶楽部＆純烈
3組が出演する新CMは、5月25日に行われたダチョウ倶楽部の40周年記念イベントにて特別先行公開され、きょう1日から全国で放送が開始される。
今回のCMから新たに純烈が参加したが、ジモンは「3人でよかったのに純烈が入ってきやがった（笑）」と文句を言いつつも、CMは「パワーアップしました」と新CMをアピール。肥後は「純烈さんが入ることによって現場も華やかで、とにかく勢いがあって非常に楽しかったです」と撮影を振り返った。
酒井は「ダチョウ倶楽部さんとは、紅白で一緒に歌わせていただいたりといろんなご縁がありますし、キンタロー。さんは一番大好きな芸人さんですから、こうやって共演できてうれしいです」と喜んだ。
イベント内では、ダチョウ倶楽部の伝統芸「熱々おでん」に純烈が全員挑戦することに。おなじみの「どうぞどうぞ」もしっかりとこなし、肥後が湯気が立つほど熱いおでんをヒットさせると、見事なリアクションを披露。純烈はダチョウ倶楽部との息の合った掛け合いを見せ、会場は大爆笑の渦となった。
その後、“熱々おでん”をやってほしい人を問われた酒井。自身がプロデュースを務め、純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキを挙げると「こういう大先輩たちとの共演は彼らも望んでいますし、すごい良い経験になるはず。昭和から平成、令和に続く伝統芸能を味わっていただきたい」とダチョウ倶楽部に後輩を推薦していた。
【写真】大惨事！熱々おでんに立ち向かうダチョウ倶楽部＆純烈
3組が出演する新CMは、5月25日に行われたダチョウ倶楽部の40周年記念イベントにて特別先行公開され、きょう1日から全国で放送が開始される。
今回のCMから新たに純烈が参加したが、ジモンは「3人でよかったのに純烈が入ってきやがった（笑）」と文句を言いつつも、CMは「パワーアップしました」と新CMをアピール。肥後は「純烈さんが入ることによって現場も華やかで、とにかく勢いがあって非常に楽しかったです」と撮影を振り返った。
イベント内では、ダチョウ倶楽部の伝統芸「熱々おでん」に純烈が全員挑戦することに。おなじみの「どうぞどうぞ」もしっかりとこなし、肥後が湯気が立つほど熱いおでんをヒットさせると、見事なリアクションを披露。純烈はダチョウ倶楽部との息の合った掛け合いを見せ、会場は大爆笑の渦となった。
その後、“熱々おでん”をやってほしい人を問われた酒井。自身がプロデュースを務め、純烈の弟分として4月にメジャーデビューした4人組グループ・モナキを挙げると「こういう大先輩たちとの共演は彼らも望んでいますし、すごい良い経験になるはず。昭和から平成、令和に続く伝統芸能を味わっていただきたい」とダチョウ倶楽部に後輩を推薦していた。