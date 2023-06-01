NTTソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」において、秋田書店作品に使える10冊30%OFFクーポンを配布するキャンペーンを5月29日0時から5月31日23時59分まで実施する。

10冊30%OFFクーポンは、「魔入りました！入間くん」、「桃源暗鬼」、「片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、～大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～」のほか、BL作品「嘘つきゆうくんのメロ彼氏」やTL作品「隣人が私をおもちゃにしてたのに執着してきます」などにも使用できる。

□キャンペーンページ（一般）

□キャンペーンページ（BL）

□キャンペーンページ（TL）

対象作品の一部

【魔入りました！入間くん 1】

「魔入りました！入間くん 1」のページ

【嘘つきゆうくんのメロ彼氏 #1】

「嘘つきゆうくんのメロ彼氏 #1」のページ

【隣人が私をおもちゃにしてたのに執着してきます 1】

「隣人が私をおもちゃにしてたのに執着してきます 1」のページ