スタッド・ランス所属のサッカー日本代表・中村敬斗（25）は5月21日に自身のInstagramを更新し、TikTokアカウントを開設したことを報告した。投稿では「TikTok始めました！」とつづり、今後はサッカーの様子や新しい写真、日常の動画など、さまざまなコンテンツを投稿していく予定だと伝えている。

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公開された動画では、中村が黒のシャツに白いパンツを合わせ、室内のソファに座ってカメラに向かって語りかけている。落ち着いた笑顔で公式TikTokの開設を報告し、最後に手を振る姿も収められており、自然体の爽やかさが伝わる内容になっている。

【画像】TikTok開設を報告する中村（画像は中村敬斗公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「雨でじめじめしてるところで…めっちゃ爽やかな敬斗くんキター」「アイドルよりカッコよすぎる。声もいいし、バイバイしてるのもカワイイ」「ティック…と噛んでるー 可愛すぎるだろ」「あらためて格好エエなぁ～～」といった声が寄せられている。