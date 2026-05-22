「お値段990円」「2色買い」【しまむら】マニア絶賛♡「最旬ストライプキャミ」

いま服を買うなら、即戦力になりつつ夏コーデでも活躍するアイテムを選びたいところ。そこで今回は、薄手のトップスにプラスワンするだけでおしゃれ度高まる「ストライプキャミ」を【しまむら】からピックアップしました。990円（税込）とプチプラで、しまラーが絶賛するのも納得の一枚を、ぜひワードローブに加えてみて。

ストライプキャミで季節感高まる装いに

【しまむら】「ストライプイレヘムキャミ」\1,089（税込）

しまラーの@mguu__mさんが「こりゃ可愛い」「なんとお値段990円」と驚きの、ストライプ柄キャミソール。切り替えから広がるシルエットが、コーデに華やぎをプラス。個性的なアシンメトリーヘムも、新鮮なアクセントになってくれます。ジーンズと合わせてカジュアルに仕上げるのも良し、スカートでフェミニンに寄せるのもおすすめ。

ナロースカートと合わせて大人顔にシフト

ピンク・ブルー・イエローの3色のなかから「2色買い」したという@aiii__13kさん。「シンプルなコーデにちょい足しでめちゃくちゃ可愛いカラフルコーデができちゃう」とお気に入りのよう。甘くなりがちなピンクも、爽やかでシャープな印象のストライプ柄なら大人コーデにも取り入れやすそうです。ボトムスのカラーにはグレーを選べば好相性。インナーには透け感のあるシアートップスを合わせると、今っぽさをアピールできるはず。

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writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。