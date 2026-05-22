「お値段990円」「2色買い」【しまむら】マニア絶賛♡「最旬ストライプキャミ」
いま服を買うなら、即戦力になりつつ夏コーデでも活躍するアイテムを選びたいところ。そこで今回は、薄手のトップスにプラスワンするだけでおしゃれ度高まる「ストライプキャミ」を【しまむら】からピックアップしました。990円（税込）とプチプラで、しまラーが絶賛するのも納得の一枚を、ぜひワードローブに加えてみて。
ストライプキャミで季節感高まる装いに
【しまむら】「ストライプイレヘムキャミ」\1,089（税込）
しまラーの@mguu__mさんが「こりゃ可愛い」「なんとお値段990円」と驚きの、ストライプ柄キャミソール。切り替えから広がるシルエットが、コーデに華やぎをプラス。個性的なアシンメトリーヘムも、新鮮なアクセントになってくれます。ジーンズと合わせてカジュアルに仕上げるのも良し、スカートでフェミニンに寄せるのもおすすめ。
ナロースカートと合わせて大人顔にシフト
ピンク・ブルー・イエローの3色のなかから「2色買い」したという@aiii__13kさん。「シンプルなコーデにちょい足しでめちゃくちゃ可愛いカラフルコーデができちゃう」とお気に入りのよう。甘くなりがちなピンクも、爽やかでシャープな印象のストライプ柄なら大人コーデにも取り入れやすそうです。ボトムスのカラーにはグレーを選べば好相性。インナーには透け感のあるシアートップスを合わせると、今っぽさをアピールできるはず。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では
@mguu__m様、
@aiii__13k様
のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：マエダ エミカ
アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。