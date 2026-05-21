初めての東京に困惑する妻。「子どものことは任せるよ」夫はどこか他人事で
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「憧れのタワマン生活。ここに住めば、すべてがうまくいくと思っていました」
同じタワマンの低・中・高層階に住む家族3組の虚栄と内情とは。
念願の東京転勤となり、タワーマンションへ引っ越すことになった渕上（ふちがみ）家。低層階とはいえ、憧れのタワマン生活を手に入れたことで、一家は新天地での幸せいっぱいな生活がスタートします。
主婦の舞は同じタワマンに住むママである香織（中層階在住）と恵（高層階在住）とすぐに仲良くなりますが、小学5年生の息子・悠真が入った野球チームで、転入早々彼がエースになったことにより、徐々に不協和音が…。
さまざまな軸で見えない競争意識に駆り立てられていくエピソードをお送りします。
※本記事は窓際三等兵原著、グラハム子著の書籍『タワマンに住んで後悔してる』から一部抜粋・編集しました。
■◆初めての東京
慣れない土地で不安を抱える舞さん。しかし夫は「任せる」と言って取り合ってくれません。
もし同じ状況になってしまったら、あなたはどうしますか？
原著＝窓際三等兵、著＝グラハム子／『タワマンに住んで後悔してる』