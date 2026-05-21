【嫁姑バトル】「文句を一切言えないようにしてやる！」嫁が強烈な義母に挑む、絶対に負けられない戦い【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
これでもかと嫁をイビリまくる毒義母に、一見優しそうだけどドケチで超自己中な夫…そのリアルすぎるストーリーが話題の「義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜」。毎日が発見ネットでの連載が2023年にコミカライズされるほど人気の同作は、SNSで「凄かった…義母が強烈すぎる」「先が気になって読み進めてしまった」「こっ怖い…」「(夫について)つまらない男」などさまざまな感想が投稿されており、続編の刊行を期待する声も多い。
■「本当にこんな人いるんだ」漫画家も驚くほどの強烈な義母のキャラクター
本作｢義母クエスト〜結婚したらいきなりラスボス戦でした〜｣は、義母との壮絶な実体験を描いた作品だ。原作者・かづさんは独立した2人の息子を見送り、現在は夫と猫と穏やかな日々を送っているが、その暮らしにたどり着くまでには結婚直後から義母との激しい攻防があった。
文章を書くことへの思いについて尋ねたところ、かづさんは子供のころから読書が好きで、中学時代には社会情勢や国交について原稿用紙20枚以上を書き上げたこともあると明かした。思ったことだけではなく根拠まで説明するタイプで、日頃の会話でも例を挙げながら話すことが多く「わかりやすいとよく言われますが、めんどくさい奴だとも思われていると思います」と、自身の人柄をのぞかせた。
嫁イビリが生き甲斐の姑や自分大好きな夫と向き合い続けた理由については「私は自他ともに認める負けず嫌いなんです」と説明し、「文句を一切言えないようにやってやろうじゃないか！」という思いがあったと振り返るかづさん。当時は離婚すると子供を姑に取られるかもしれないという不安も抱えていたそうで、「絶対に負けられない戦いがそこにあった」と笑いながら話してくれた。
漫画を担当した赤星たみこさんは、原作を読んだ際の印象について「義母のキャラの濃さに本当に度肝を抜かれました！」と衝撃を受けたそうだ。また、「人間の愚かさや厭らしさを美しい外見で出すほうが凄みがある」と考え、作品の表現を作り上げていったという。強烈な義母との日々を乗り越えたかづさんと、その衝撃的なエピソードを描き切った赤星たみこさんによる本作を、ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力・画像提供：かづ(@kadu0614) 赤星たみこ(@tamikong)
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