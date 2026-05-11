「年収を上げる転職って？」｜お金の教科書Vol.90

毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？ 「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。「お金の教科書」、今回のテーマは、「年収を上げる転職って？＜前編＞」です。

今回の先生

「労働人口が減る今、転職市場は売り手市場ですよ」

転職コンサルタント・森本千賀子

もりもとちかこ morich代表。転職エージェント事業の支援ほか、各地で講演を行う。『リミットレス時代の転職術「選ばれる人」の新常識』（新星出版社）など著書多数。

生徒代表

「求められているのはどんな人ですか？」

貯蓄未知子

ちょちく・みちこ 34歳・会社員。都内の賃貸で一人暮らし中。毎月の貯蓄は財形3万円＋口座に残った分のみ。奨学金は完済。一昨年からNISAをスタート。

自己実現から逆算して働く場所を考える

未知子

物価高は止まらないし、でも給料は上がらないし。最近、頭に転職がよぎります。去年辞めた元同期が「転職して年収が上がった」と話していたこともあって。でも、今の転職市場って、どんな状況ですか。

森本

労働人口が減る今、売り手市場ではあります。新卒も中途採用も、常に求人はある状態ですね。

未知子

転職する人って、実際に多いんでしょうか。

森本

多いですよ。この4月入社の社会人1年目の人たちですら、“転職が前提”で入社している人は多いと思います。

未知子

そうなんですか？

森本

“一枚の名刺で人生を全うする”といわれていた時代はもう遠い過去。今は自己実現を叶えるためにはどういった企業で働くのがベターなのか、どの選択肢が最適なのか、逆算して働く場所を考えるのが当たり前になりつつあります。“ビジネス人生50年時代”ですからね。

未知子

50年！ ぼんやり、同じ会社で働いている場合じゃなかったか…。

森本

もちろん、今の会社に満足しているならいいんですよ。でも多くの企業はもう、年功序列や終身雇用を前提に採用はしていません。会社にいるだけで給料が上がっていく、というのは幻想だと考えた方がいいと思います。もし、今の会社で年収を上げたいと思うなら、職位を上げるための本気と覚悟があるか。一度考えてみることをお勧めします。

未知子

なるほど。でも今の会社でのキャリアに停滞を感じているのも事実だし、年収を上げる転職なら、興味があります。左下のデータを見ると上がっている人が多いようだし。

森本

ただ転職も残念ながら全ての方にチャンスがあるわけではなくて、求められる人材の二極化は進んでいますね。

未知子

というと？

森本

即戦力になる経験と実績があり、スキルがある人はどの業界でも、どの職種でも複数オファーがあり、年収アップしていきますが、一方でAIで代替できるような仕事だと、年収アップには繋がりにくいです。

未知子

年齢は？ 歳を重ねるほど、難しくなりませんか？

森本

今は全く関係ないですね。その年収に見合った経験をしているかどうか、判断基準はそこなので30代後半でも40代でも、経験値が高ければ就職に困ることはありません。

未知子

では、年収を上げる転職、どうしたら成功しますか？

森本

それは次回お話ししますね。

2025年 正社員の転職理由は!?

正社員の転職率は7.6％で過去最高水準※

※ 国勢調査における正規雇用者全体の構成比に合わせたスクリーニング全回収数（2万名）のうち、該当期間（各1年間）に転職したサンプルの割合

20代は「働く環境に不満があった」「仕事内容に不満があった」、30代は「今後の昇進や昇給が見込めないと思った」という転職理由を挙げる人が前年より増加。歳を重ねるほど、昇進や昇給の見通しといった、中長期的なキャリア展望を起点とした転職理由が強まる傾向に。

2025年 年代別 転職後の年収変化

出典：「マイナビ 転職動向調査2026年版（2025年実績） 調査対象者：正社員として働いている20代〜50代の男女のうち、2025年に転職した人 有効回答数：1446名

転職後の平均年収額は533.7万円。特に転職後の増加額が大きいのが30代。職場環境に慣れるのは大変でも、背に腹は代えられない!?