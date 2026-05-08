『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』前夜祭上映決定 公開前日に全国7劇場で一斉上映
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、5月22日の日米同時公開を前に、公開前日の5月21日午後7時より全国5都市7劇場で“前夜祭”上映を実施することが決定した。チケットは、5月14日午前0時より販売開始。
【動画】IMAXで素敵な映画体験を特別映像
2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに映画館で上映される「スター・ウォーズ」の新作。シリーズの新たな劇場作品として、世界中のファンから大きな注目を集めている。
今回発表された前夜祭上映は、北海道・東京・神奈川・愛知・大阪・福岡の主要都市にある7劇場で同時刻にスタート。IMAXやドルビーシネマなど、各劇場が誇る最高峰の上映環境で、全国の観客が同じ瞬間に物語を体感できる特別なイベントとなる。
上映劇場は、TOHOシネマズ日比谷（IMAX）、TOHOシネマズ六本木ヒルズ（ドルビーアトモス）、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい（フレックスサウンド）、ミッドランドスクエアシネマ（ドルビーシネマ）、TOHOシネマズ梅田（ドルビーアトモス）、ローソン・ユナイテッドシネマ札幌（IMAX）、ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13（IMAX）の7ヶ所。
さらに、来場者にはこの日限りの特別ポスターをプレゼント。本ポスタービジュアルには、マンダロリアンとグローグーに加え、ジャバ・ザ・ハットの息子ロッタやハット・ツインズ（ハット・シスター／ハット・ブラザー）らの姿も描かれており、ファンにはたまらない1枚だ。
本作で描かれるのは、“伝説の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、“強大なフォースの力を秘めた子ども”グローグーの新たな冒険。深い絆で結ばれた2人がどのような試練に立ち向かうのかにも注目が集まる。
監督のジョン・ファヴローは、「『スター・ウォーズ』を観たことがあるかどうかに関わらず楽しめる作品」とコメント。誰もが物語に引き込まれる体験を目指したと語り、劇場ならではの没入感に自信をのぞかせている。待望の「スター・ウォーズ」最新作を、いち早く体感できる貴重な機会をお見逃しなく。
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2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに映画館で上映される「スター・ウォーズ」の新作。シリーズの新たな劇場作品として、世界中のファンから大きな注目を集めている。
上映劇場は、TOHOシネマズ日比谷（IMAX）、TOHOシネマズ六本木ヒルズ（ドルビーアトモス）、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい（フレックスサウンド）、ミッドランドスクエアシネマ（ドルビーシネマ）、TOHOシネマズ梅田（ドルビーアトモス）、ローソン・ユナイテッドシネマ札幌（IMAX）、ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13（IMAX）の7ヶ所。
さらに、来場者にはこの日限りの特別ポスターをプレゼント。本ポスタービジュアルには、マンダロリアンとグローグーに加え、ジャバ・ザ・ハットの息子ロッタやハット・ツインズ（ハット・シスター／ハット・ブラザー）らの姿も描かれており、ファンにはたまらない1枚だ。
本作で描かれるのは、“伝説の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、“強大なフォースの力を秘めた子ども”グローグーの新たな冒険。深い絆で結ばれた2人がどのような試練に立ち向かうのかにも注目が集まる。
監督のジョン・ファヴローは、「『スター・ウォーズ』を観たことがあるかどうかに関わらず楽しめる作品」とコメント。誰もが物語に引き込まれる体験を目指したと語り、劇場ならではの没入感に自信をのぞかせている。待望の「スター・ウォーズ」最新作を、いち早く体感できる貴重な機会をお見逃しなく。