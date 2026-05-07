「マスクが外せない…外したくない」コロナが終わってもマスクが外せなくない女性に多くの声！読者から賛否両論を集めた話題作【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
4年前から本格的に漫画を描き始め、現在は社会人をしながら執筆を続けているはつきななこ(@nanako02190219)さん。2020年1月より、漫画やイラスト作品をpixivにて公開している。2022年1月公開の読切漫画「さよなら、マスク」は、はつきななこさんが自身の学生時代の体験をもとに描いた話題作である。なぜこの作品を描いたのか、作品に込めた思いとは…？はつきななこさんに話を伺った。
マスクは"顔パンツ"とも呼ばれ、コロナ禍が収束しても恥ずかしくてマスクを外せないという若者もいるのだという。コンプレックスに対する防衛意識からマスクを外せない、そんな主人公を描いた本作「さよなら、マスク」は、作者であるはつきななこさんの実体験がもとになっているそうだ。
「きっかけは、当時お世話になっていた編集さんの言葉でした。『貴方にしか描けない話を描いて欲しい』と言われて人生を振り返ったとき、中学生から高校生までマスクが外せなかったことを思い出したんです」と話してくれたはつきさん。作中に出ているクラスメイトや教師は実在の人物をモデルにしており、新型コロナウイルス感染症が収束した何年かあとの世界で、マスクを外せずにいる二人の女の子の関係性を描いているのだという。
はつきさんはマスクをすることに関して「外しても生きていける人は外していい」としながらも「マスクをしていると、やっぱり生きやすいなと思ってしまいます」と心の内を語る。さらに「“人にどう思われるか”より、“自分が楽に生きられるか”を大切にして欲しいですね。生きやすい方を選択したことに対して責めてくる人のことは、無視していいと思います」と同じような考え、悩みを持つ読者に向けてコメントも残してくれた。
"認められなかったとしても、否定だけはしないでほしい"、そんなはつきさんのやさしい思いが込められた本作。漫画家としてさらなる成長を目指す葉月さんの活動にも注目しつつ、ぜひ読んでみてほしい作品である。
取材協力：はつきななこ
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