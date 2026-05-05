希望通りに弁当を作ったのに「油っぽくて無理」とコンビニおにぎりを食べる義母…一体何がしたいの？【義母と花見には行きません Vol.3】
■これまでのあらすじ
体の弱い義母を気遣う優しい夫を見て、妻も義母と仲良くなろうと頑張っていた。しかし去年の花見の際に、嫁がどれだけ奮闘しても義母は病弱を理由にわがまま放題。急にタクシーを呼んでと言い出したかと思ったら、嫁には「あなたは歩いてきて」と言い出して…。
体の弱い義母を気遣う優しい夫を見て、妻も義母と仲良くなろうと頑張っていた。しかし去年の花見の際に、嫁がどれだけ奮闘しても義母は病弱を理由にわがまま放題。急にタクシーを呼んでと言い出したかと思ったら、嫁には「あなたは歩いてきて」と言い出して…。
義母の希望した花見の場所まで少し距離があることを、私は何度も忠告しました。それなのに「歩けるから」と押し切ったのは義母なのに…。
お花見弁当も義母の希望通りに作ったのに、油っぽいと言われ…。義父がかばってくれましたが、「私ばかり責めるのね」と泣き出す義母に、私は呆れてしまいました。
さらに、私の弁当は食べないのにコンビニでお昼を買い込んだ義母。
体がしんどいんじゃなかったの？
なんかもう…、義母の何もかもが私には無理でした。
※この漫画は実話を元に編集しています
(ウーマンエキサイト編集部)