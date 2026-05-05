■これまでのあらすじ

体の弱い義母を気遣う優しい夫を見て、妻も義母と仲良くなろうと頑張っていた。しかし去年の花見の際に、嫁がどれだけ奮闘しても義母は病弱を理由にわがまま放題。急にタクシーを呼んでと言い出したかと思ったら、嫁には「あなたは歩いてきて」と言い出して…。



義母の希望した花見の場所まで少し距離があることを、私は何度も忠告しました。それなのに「歩けるから」と押し切ったのは義母なのに…。

結局疲れたと言ってタクシーを呼び、なぜか私にだけ歩いて来いって…嘘でしょう？お花見弁当も義母の希望通りに作ったのに、油っぽいと言われ…。義父がかばってくれましたが、「私ばかり責めるのね」と泣き出す義母に、私は呆れてしまいました。さらに、私の弁当は食べないのにコンビニでお昼を買い込んだ義母。体がしんどいんじゃなかったの？なんかもう…、義母の何もかもが私には無理でした。

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)