普通のデニムが可愛くなる「ベーシックアイテム」の選び方





定番のアップデート、新色探し、挑戦してみたいデザインなど、欲しい服をあれこれ想像するときに、デニム主体で考えるとハズさないから。複雑なテクニックは必要なし。ただ気分をゆだねるだけで、「ベーシック+新しさ」の絶対バランスが成立する、デニムありきの更新リストを作成。







ブルーデニムを格上げする「＋１」

軽装になりリラックス感が増す色落ちブルーに必要な、これからのパートナーは？







かわいい柄はヘア飾りでひかえめな遊び心に

グレーシュシュ、黒シュシュ／ともにアネモネ（サンポークリエイト） グレー×赤のハートと、黒×白の花柄。







涼しい顔したジャケットを新調

ベージュハーフスリーブジャケット／アルアバイル Tシャツのように軽快な半そでジャケット。リネンがまざっていることで、暑苦しさなくインテリ気分に。体のラインを補整できる長めの丈で、ゆるいデニムをはく日もスマートな見た目を維持。







カーデ感覚で着られるクロシェ風のレース

白レースシャツ／ファナカ（ティースクエア プレスルーム） 形はシャツ、編み目はクロシェニットのようなデザインで、1枚でも羽織りとしても活躍。







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