ウルフアロンから３カウント取ったら〜に矢地祐介＆眛Ｄ昭参戦
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年。それを記念した特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』の全挑戦者を発表した。
先日発表された大相撲元大関・把瑠都、糸井嘉男、ノッコン寺田、藤本竜希、カカロニの栗谷の参戦が話題を呼ぶ中、本日新たにウルフに挑む挑戦者２名が解禁。先行してシルエットが公開されていた“金メダリスト”と“RIZIN選手”。その正体が４月10日（金）に放送された特別番組『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円 調印式』にて、ついに明かされた。番組内ではウルフと挑戦者が初対面（※把瑠都、糸井はリモート出演）。一触即発の空気の中、いかなることが起きても自己責任とする「誓約書」への署名が行われるなど、本番直前のヒリヒリとした空気感をお届けした。
まず“金メダリスト”は、東海大学の先輩であり、ウルフと同じく柔道で世界を制した金メダリスト・眛Ｄ昭。先日引退を発表したばかりの眛は調印式後に行われた記者会見で「アロンと戦うことを想像していなかったです。強そうだなという印象」と語りつつ、「本当にみんなに見られる中で試合をするのは最後かなと思っています。相手がウルフアロンというのはすごく光栄。これを終えて、スパッと一区切りつけたい」と覚悟を見せた。
そして“RIZIN選手”は、ウルフと同じ中学校の先輩にあたる矢地祐介。記者会見ではウルフに対峙し「厚みがすごい」と体格差を認めつつも、「MMAファイターとしての意地とプライドを懸けて頑張りたい」と決意を語る。総合格闘家としての誇りを胸に、学校の後輩である金メダリストの牙城に挑む。
そんな挑戦者たちを迎え撃つウルフは、今回通常ではありえない“７連戦”という過酷な状況に。ウルフは「今回の挑戦者の方たちは、すべてその分野の中ではスペシャリストの方たちっていうところもありますし、僕自身はこの勝負で勝つことによって、自分の強さを証明するっていうところにもすごく価値を見出しているので」と話し、「僕がもしも負けたときに僕が失うものっていうのは1000万以上のものなので。そこもすべて力にしたいというふうには思っています」と絶対王者としてのプレッシャーを力に変える姿勢を見せた。
なお、『30時間限界突破フェス』では、番組内の３大企画の結末を予想し、正解者全員で賞金1000万円を山分けする視聴者参加型キャンペーン「国民ヤマ分け1000万クイズ」を実施。
ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円 ウルフアロン選手から「３カウント」もしくは「一本」を取れる挑戦者は誰かを予想。
完徹〜不眠最強芸人決定戦〜 36時間一睡もせず、笑いをとることができた芸人チーム（１位〜３位）を予想。
市川團十郎を笑わせたら1000万円 歌舞伎俳優・市川團十郎を最も笑わせる芸人は誰かを予想。
その結末をすべて的中させた方々で、現金1000万円を山分けする全国民参加型のクイズキャンペーンを開催する。
キャンペーンの参加方法は以下
X（旧Twitter）のアカウントをお持ちであれば、どなたでも参加可能。
＜応募期間：４/10(金) 20:00 〜 ４/11(土) 22:00＞
STEP １： XのABEMA公式アカウントをフォロー
STEP ２： 「ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円」企画の結末を予想
STEP ３： 「完徹〜不眠最強芸人決定戦〜」の順位を予想
STEP ４： 「市川團十郎を笑わせたら1000万円」企画の結末を予想
STEP ５： ご自身のX IDを入力して応募完了
（C）AbemaTV, Inc.
先日発表された大相撲元大関・把瑠都、糸井嘉男、ノッコン寺田、藤本竜希、カカロニの栗谷の参戦が話題を呼ぶ中、本日新たにウルフに挑む挑戦者２名が解禁。先行してシルエットが公開されていた“金メダリスト”と“RIZIN選手”。その正体が４月10日（金）に放送された特別番組『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円 調印式』にて、ついに明かされた。番組内ではウルフと挑戦者が初対面（※把瑠都、糸井はリモート出演）。一触即発の空気の中、いかなることが起きても自己責任とする「誓約書」への署名が行われるなど、本番直前のヒリヒリとした空気感をお届けした。
そして“RIZIN選手”は、ウルフと同じ中学校の先輩にあたる矢地祐介。記者会見ではウルフに対峙し「厚みがすごい」と体格差を認めつつも、「MMAファイターとしての意地とプライドを懸けて頑張りたい」と決意を語る。総合格闘家としての誇りを胸に、学校の後輩である金メダリストの牙城に挑む。
そんな挑戦者たちを迎え撃つウルフは、今回通常ではありえない“７連戦”という過酷な状況に。ウルフは「今回の挑戦者の方たちは、すべてその分野の中ではスペシャリストの方たちっていうところもありますし、僕自身はこの勝負で勝つことによって、自分の強さを証明するっていうところにもすごく価値を見出しているので」と話し、「僕がもしも負けたときに僕が失うものっていうのは1000万以上のものなので。そこもすべて力にしたいというふうには思っています」と絶対王者としてのプレッシャーを力に変える姿勢を見せた。
なお、『30時間限界突破フェス』では、番組内の３大企画の結末を予想し、正解者全員で賞金1000万円を山分けする視聴者参加型キャンペーン「国民ヤマ分け1000万クイズ」を実施。
ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円 ウルフアロン選手から「３カウント」もしくは「一本」を取れる挑戦者は誰かを予想。
完徹〜不眠最強芸人決定戦〜 36時間一睡もせず、笑いをとることができた芸人チーム（１位〜３位）を予想。
市川團十郎を笑わせたら1000万円 歌舞伎俳優・市川團十郎を最も笑わせる芸人は誰かを予想。
その結末をすべて的中させた方々で、現金1000万円を山分けする全国民参加型のクイズキャンペーンを開催する。
キャンペーンの参加方法は以下
X（旧Twitter）のアカウントをお持ちであれば、どなたでも参加可能。
＜応募期間：４/10(金) 20:00 〜 ４/11(土) 22:00＞
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STEP ２： 「ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円」企画の結末を予想
STEP ３： 「完徹〜不眠最強芸人決定戦〜」の順位を予想
STEP ４： 「市川團十郎を笑わせたら1000万円」企画の結末を予想
STEP ５： ご自身のX IDを入力して応募完了
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