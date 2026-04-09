日本野球機構（NPB）は9日、審判員の基本的な動作や試合でのポイントなどを紹介する動画「野球の審判 超・初級編 feat.Kishiboy」を公式YouTubeチャンネルで公開した。難しいことを簡単そうに紹介する「Kishiboy（キシボーイ）」との初のコラボ動画で、審判員に「興味を持っていただきたい」、「知っていただきたい」という思いから制作された。

本動画は、野球の審判員の知識や動きをあまり知らない人向けに、興味や自信を持って審判をしてもらうことを目的として制作。

主なルールや審判員の基礎について、難しいことを“簡単そう”に紹介することが得意な「Kishiboy（キシボーイ）」との初のコラボ動画となっている。

本動画を通じて、野球ファンや野球に関わっている人に審判員に興味を持ってより身近なものとして親近感を持ってもらい、子供の野球の試合などでも前向きに審判員を「やってみようかな」とチャレンジしようとする人の背中を押すきっかけとなることが願われている。「ぜひ、野球の試合観戦時にも、選手のプレーのみならず審判員の動きにもご注目ください」としている。