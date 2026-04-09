銀座コージーコーナーからチョコミント新作♡ミルクレープ＆サブレが登場

チョコミント好きにはたまらない季節が到来♡銀座コージーコーナーから、爽やかなミントの風味が楽しめる限定スイーツが登場します。軽やかな食感のミルクレープと、ザクザク食べ応えのサブレの2種類をラインナップ。ひんやりとした清涼感とチョコの甘さが絶妙に重なる、この時期だけの特別な味わいを楽しんでみてください♪

爽やかミルクレープ♡

「チョコミントミルクレープ」は520円（税込561円）。販売期間は2026年4月10日（金）～7月9日（木）頃。

ミント風味クリームとココアクレープを重ね、パリパリチョコを4層サンドした贅沢な一品です。

さらにミント風味チョコガナッシュがアクセントとなり、爽やかさとビター感のバランスを楽しめます。見た目も涼しげで、これからの季節にぴったりです。

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ザクザク食感のサブレ

「チョコミントサブレ」は160円（税込172円）、販売期間は2026年4月10日（金）～5月下旬頃。

ミント風味ショコラサブレとチョコチップ入りミントバタークリームを組み合わせた一品で、ひと口目から最後までしっかりチョコミントを感じられます。

個包装を開けた瞬間に広がる爽やかな香りも魅力です。※要冷蔵

販売情報＆注意点

全国の生ケーキ取扱店で販売（※北海道・九州地方及び一部地域は除く）。

※万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

※表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

チョコミントでリフレッシュ

銀座コージーコーナーのチョコミントスイーツは、爽やかさと甘さのバランスが絶妙な季節限定アイテム♡気分をリフレッシュしたいときや、ティータイムのお供にもぴったりです。

チョコミント好きはもちろん、普段あまり食べない方にもおすすめ。この機会にぜひ味わってみてください♪