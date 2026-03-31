空気抵抗5％低減の新型エアロロード！FELT Bicycles「NEXAR」

記事ポイント FELT Bicyclesがエアロロード「AR」の後継となる新型「NEXAR」を2026年6月に発売第3世代ARから空気抵抗5％低減、FRDフレーム重量800gの軽量設計を実現完成車4モデル＋フレームセット1モデルの全5展開、2026年4月より予約受付開始 FELT Bicyclesがエアロロード「AR」の後継となる新型「NEXAR」を2026年6月に発売第3世代ARから空気抵抗5％低減、FRDフレーム重量800gの軽量設計を実現完成車4モデル＋フレームセット1モデルの全5展開、2026年4月より予約受付開始

スポーツバイクブランドFELT Bicyclesから、エアロロードバイク「AR」の後継となる新型モデル「NEXAR（ネクサー）」が登場します。

第3世代ARと比較して空気抵抗を5％低減し、FRDグレードのフレーム重量はわずか800gという極限の軽量化を達成しています。

完成車4モデルとフレームセット1モデルの全5展開で、2026年4月に予約受付が開始され、2026年6月に入荷予定です。

FELT Bicycles「NEXAR」

発売時期：2026年6月入荷予定（2026年4月予約受付開始）価格：935,000円〜1,980,000円（税込）モデル数：全5モデル（完成車4モデル＋フレームセット1モデル）販売形態：完成車は受注生産のみ

「NEXAR」は、2008年に初めて登場し進化を重ねてきたエアロロードバイク「AR」を、」エアロロード」の枠を超えた全く新しいレーシングバイクに昇華させたモデルです。

「Next-AR」＝「NEXAR」を名乗るにふさわしい、FELTの最新技術が結集されています。

エアロ性能の深化と徹底した軽量化

FELT社が最重要視する空力効率において、NEXARは第3世代ARと比較して空気抵抗を5％低減しています。

長年にわたり設計の中心に据えられてきたエアロ技術の集大成とも言うべき成果を、データで証明するモデルとなっています。

軽量化では、最新の応力研究によって得られた知見を活かし、T800・T1000・T1100などの異なるカーボンファイバー素材を部位別に選択しています。

強度と性能を保ちながら、FRDグレードのフレーム重量は800g、Dura-Ace完成車ではおよそ6.48kgを実現しています。

専用設計のコックピットと新ジオメトリー

コックピットはケーブル類をすべて内装し空力を高めつつ、重量はわずか300g未満に抑えられています。

フレームサイズごとに異なるサイズのコックピットを採用しており、ライダーの体格に合わせた自由度の高いポジション調整が可能です。

ジオメトリーにおいては、徹底した競合分析とプロフェッショナル・バイクフィッターの知見をもとに構築した新たなコンセプトを採用しています。

従来モデルと比較してスタックを高めることで、コラムスペーサーの使用を最小限にし、ステアリングおよびコックピットの剛性が向上しています。

シートアングルを立てることで、ライディングポジションが車体に対してやや前方に設定され、エアロポジションでのペダリング時の運動効率低下を防ぎます。

さらに、完成車パッケージにはショートクランクが標準装備され、最大効率の回転運動を持続させる設計です。

モデルラインナップ

NEXAR FRD Dura-Ace Di2：1,980,000円（税込）／カラーはブラック／サイズは480・510・540・560・580・610mmの6展開／SHIMANO DURA-ACE Di2フルコンポーネントに4iiiiデュアルサイドパワーメーターを搭載し、重量は6.480kgです。

NEXAR FRD フレーム：792,000円（税込）／カラーはブラック／サイズは480・510・540・560mmの4展開／フレーム・一体型コックピット・専用シートポストのセットで、フレーム重量は800gです。

NEXAR PRO Ultegra Di2 Power Meter：1,430,000円（税込）／カラーはバーガンディ／SHIMANO ULTEGRA Di2に4iiii左側パワーメーターを搭載し、重量は7.037kgとなっています。

NEXAR EXPERT Ultegra Di2：1,100,000円（税込）／カラーはステルスグレー／SHIMANO ULTEGRA Di2搭載で、重量は7.525kgです。

NEXAR RACE 105 Di2：935,000円（税込）／カラーはブラック／SHIMANO 105 Di2搭載で、重量は7.963kgとなっています。

全モデルにFELT一体型インテグレーテッドカーボンコックピットとNEXAR専用カーボンシートポストが標準装備されています。

ホイールにはVISION METRONシリーズ、タイヤにはCONTINENTAL GRAND PRIXシリーズが採用されています。

空気抵抗5％低減とフレーム800gの軽量化により、これまでのエアロロードの枠を超えた総合性能を発揮します。

新ジオメトリーとショートクランクの標準装備で、エアロポジションでの最大効率を長時間維持できます。

935,000円から1,980,000円までの幅広いラインナップにより、ライダーのレベルや目的に合わせた選択が可能です。

FELT Bicycles「NEXAR」の紹介でした。

よくある質問

Q. NEXARの発売時期と購入方法は？

A. 2026年4月に予約受付が開始され、2026年6月に入荷予定です。

完成車は受注生産のみでの販売となっています。

Q. NEXARは従来のARモデルからどのように進化していますか？

A. 第3世代ARと比較して空気抵抗を5％低減し、FRDグレードのフレーム重量は800gを実現しています。

新たなジオメトリーコンセプトやショートクランクの標準装備により、エアロポジションでの運動効率と持続性が向上しています。

Q. モデルごとの価格帯は？

A. 最も手頃なNEXAR RACE 105 Di2が935,000円（税込）、最上位のNEXAR FRD Dura-Ace Di2が1,980,000円（税込）です。

フレームセット単体は792,000円（税込）で販売されています。

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