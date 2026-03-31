女優の満島ひかり（４０）が３０日、モデルで写真家の浅野啓介（３２）と結婚し、妊娠したことを自身のインスタグラムで報告した。２人に交際報道はなく、電撃発表となった。

２人はこの日、婚姻届を提出。夫婦連名で「お腹（なか）の中には新しい命が宿っております」と、おめでたも伝えた。出産時期などは公表しないという。

４０歳の節目に第１子を授かったが、「周りからの協力や温かな気持ちをいただき、今は心身の健康を一番に幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています。温かく見守っていただけますと幸いです」とコメントした。

今後は体調を見ながら仕事を続けていくが、公式ミューズを務める４月１８日のアナログレコードの祭典「ＲＥＣＯＲＤ ＳＴＯＲＥ ＤＡＹ ＪＡＰＡＮ ２０２６」が出産前の最後の仕事になる予定だ。同日午前０時から１２インチレコード「踊るノアール」が発売される。

お相手の浅野は８歳年下で彫りの深い顔立ちや、写真家としての感性も生かしてモデルとして国際的に活躍している。１３年にマクドナルドの広告に抜てきされて以降、ユニクロなどの大手ブランドの広告に起用。１５年には米ニューヨークのモデル事務所と契約し、海外のファッションショーにも多数出演経験がある。

満島は、１９９７年に「Ｆｏｌｄｅｒ」のメンバーとして歌手デビューし、女優としても映画「ラストマイル」（２４年）など数々の話題作に主演する実力派。２０１０年に主演映画「川の底からこんにちは」でメガホンを取った映画監督の石井裕也氏と結婚したが、１６年に離婚。新たな人生のパートナーを得て、更なる活躍が期待される。

◆満島 ひかり（みつしま・ひかり）１９８５年１１月３０日、沖縄県生まれ。４０歳。９７年歌手デビュー。同年「モスラ２ 海底の大決戦」で映画初出演。２００９年、報知映画賞新人賞を受賞。１３年、「Ｗｏｍａｎ」で民放連ドラ初主演。祖父はフランス系米国人。俳優・満島真之介は弟、モデル・満島みなみは妹。１６２センチ。

◆浅野 啓介（あさの・けいすけ）１９９４年３月２５日、札幌市出身。３２歳。２０１３年からモデルとして本格活動し、ファッション誌に出演。２０１３年から米ニューヨークを拠点に活動。「バナナ・リパブリック」「カルバン・クライン」などの企業広告に起用される。２３年７月から活動拠点を東京に移し、写真家としても活動。１８０センチ。