今日29日、愛知県の五条川や東京都の千鳥ヶ淵など東海や関東の桜の名所では見頃を迎えています。この先も桜の満開ラッシュとなりますが、雨の降る日が多く、お花見日和は貴重となりそうです。

桜の名所で見頃に

今日29日、東海や関東では桜が見頃を迎えている所が多くなっています。



1番最初の写真は「日本のさくら名所100選」に選ばれる愛知県岩倉市・五条川の桜の様子です。川沿いに咲き誇る満開の桜が水面に柔らかな春の彩りを映しだしています。





2枚目の写真は東京都千代田区・千鳥ヶ淵の桜の様子です。やわらかな春の光を受けて、淡い花びらが一斉に咲き誇り、季節の華やぎを感じさせます。3枚目の写真は東京都墨田区・錦糸公園の桜の様子です。錦糸公園から望む東京スカイツリーと桜、東京の象徴と季節の彩りが美しく調和する風景です。この先1週間は九州から東北で桜の満開ラッシュとなりそうです。日本気象協会の予想によると、31日(火)には大阪で、4月2日(木)は金沢で、3日(金)には福岡や福島で、4日(土)は仙台などで満開となる予想です。

この先はお花見日和は貴重

ただ、この先は雨の降る日が多いでしょう。



30日(月)は西から天気が下り坂で、九州や中国、四国では次第に雨が降り出しそうです。東海も所々でにわか雨があるでしょう。

31日(火)から4月1日(水)は前線を伴った低気圧が本州付近を通過し、広く雨が降りそうです。太平洋側を中心に雨脚が強まり、大雨となる所もあるでしょう。

2日(木)は日中は天気が回復に向かう所が多くなる見込みです。3日(金)も本州付近では日差しが届き、お花見に良さそうです。

4日(土)はまた前線や低気圧の影響で広く雨が降るでしょう。5日(日)は朝まで雨の降る所が多いですが、日中は天気が回復に向かいそうです。この雨で満開から日の経った桜は花吹雪になるでしょう。



この先、雨の降る日が多く、お花見日和は貴重となりそうです。お花見の計画は天気予報をこまめにチェックしてください。